الطرح الأوليّ لعملة مشروع الواقع الافتراضيّ 5thScape يقترب من جمع 2 مليون دولار

أحدَثَ مشروع الواقع الافتراضيّ الجديد 5SCAPE) 5thScape) ضجّةً كبيرةً في مجتمع الكريبتو، ويقترب الطرح الأوليّ (ICO) لعملته من جمع 2 مليون دولار، كما يُراهن المستثمرون الأوائل على إمكانات نموّ هذه العملة بعد إدراجها في منصّات التداول.

مشروع 5thScape يجمع بين ألعاب الواقع الافتراضيّ وميزات الكريبتو

يوفر هذا المشروع منصّة واقع افتراضيٍّ (VR) غامرٍ تحظى باهتمام قطاع ألعاب الكريبتو بفضل توفيرها مكتبةً ضخمةً من ألعاب الواقع الافتراضيّ ثلاثية الأبعاد تتسم برسومياتٍ شديدة الواقعية تأخذ اللاعبين لعوالمَ افتراضيةٍ غامرة.



وسواءَ كنتم تخوضون المضمار الافتراضيّ لسباقات السرعة في لعبة Thrust Hunter أو تلعبون الكريكيت ضمن ملاعبَ تضجّ بالحيوية في لعبة Epic Cricket Arena، توفر لكم ألعاب 5thScape تجربة لعب لا تُضاهى، إلا أن الميزات المبتكرة لهذا المشروع لا تقتصر على الألعاب فقط، بل تنص الورقة البيضاء لمشروع 5thScape إلى تطوير أجهزة واقع افتراضيّ تشمل عدّة رأسٍ متطوّرةً إضافةً إلى كراسي ألعاب يُمكنها تتبّع أدقّ الحركات.

ويَعِد المشروع بتزويد هذه الأجهزة بإمكاناتِ تتبّع جميع الحركات حتى البديهيّة منها؛ ويأتي كلّ ذلك مع تصاميمَ مريحةٍ، ما يتيح للاعبين التمتّع بتجربةٍ غامرة لعدّة ساعاتٍ دون الشعور بالضيق.



كذلك يتميز مشروع 5thScape بفضلِ استخدامه تقنية البلوكتشين إلى جانب امتلاكه لعملته الخاصة 5SCAPE التي توفر لمالكيها ميزاتٍ لافتةً مثل إمكانية الوصول مدى الحياة للألعاب والأفلام والبرامج والمحتوى التعليميّ الخاص بالمشروع، كما يمكن لمالكي هذه العملة رهنُها لقاء الحصول على مكافآتٍ دون عناء.



ويخطط المشروع للتوسّع ودخول عالمي الميتافيرس والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ما يرشّحه لريادة سوق الكريبتو ويفسّر حماس المستثمرين الأوائل لإمكاناته.

الطرح الأوليّ لعملة 5SCAPE يلقى رواجاً لافتاً ويجمع 1.9 مليون دولار

يبدو أنّ رواج الطرح الأوليّ لعملة 5SCAPE يواصل نموّه بشكلٍ مذهلٍ، حيث تمكن خلال مراحله الأولى من جمع مبلغ ضخم قدرُهُ 1.9 مليون دولار من المستثمرين المتحمّسين الراغبين بالاستثمار المبكّر في هذا المشروع، وما تزال الفرصة متاحةً لشراء هذه العملة بسعرٍ منخفضٍ قدره 0.00248$ فقط؛ إلا أن هذا السعرَ سيرتفع عند دخول الطرح الأوليّ مرحَلته التالية بعد أقلّ من خمسة أيام، وقد سجّل هذا الطرح الأوليّ خلال ساعاتٍ عدّة أوامر شراء تتجاوز قيمتها 1,000$.

وبالنظر للمعروض الثابت لعملة 5SCAPE والبالغ 5.21 مليار عملة، حيث تقدّر قيمتها السوقية عند إدراجها في منصّات التداول بـ 15 مليون دولار، يتهافت المستثمرون الآن للاشتراك المبكّر في المشروع؛ وقد تمّ رصد 80% من المعروض الإجماليّ للبيع ضمن الطرح الأوليّ.



يبدو أن زَخَم مجتمع 5thScape عبر الإنترنت يستمرّ بالنمو، وانضمَّ أكثرُ من 16,800 شخص إلى قناة المشروع على تيليجرام، بينما يبلغ عدد متابعي حسابه على X/تويتر 11,400 مستخدمٍ.

تحقيق مطوّري مشروع 5thScape خطواتٍ كبرى قبل إطلاقه رسميّاً

قام فريق تطوير 5thScape بإتمام بعض المراحل الرئيسية؛ ففي خطوة تعكس شرعيّة المشروع، تمّ تدقيق العقود الذكية لعملة 5SCAPE بشكلٍ كاملٍ من قبل شركة أمن البلوكتشين Coinsult، ما يدل على موثوقيته ويؤكد فعالية وأمن نظامِهِ التقنيّ.



ويلقى هذا المشروع رَوَاجاً متزايداً لدى مجتمع الكريبتو، وبحسب منصة CoinSniper -إحدى المنصّات الرائدة لتصنيف مشاريع الكريبتو- يحتلّ 5thScape حالياً المرتبة الخامسة على قائمة عروض البيع المسبق الأكثر رواجاً.

ويعكس هذا الترتيب المرتفع تزايد اهتمام صغار المستثمرين (وربّما حتى الاستثمار المؤسساتيّ) الراغبين بإيجاد المشروع الكبير التالي في قطاع الكريبتو والواقع الافتراضيّ.



ولا يقتصر الأمر على منصّات تصنيف عروض البيع المسبق، بل قام عددٌ من مؤثري الكريبتو على يوتيوب مؤخراً بنشر مقاطع فيديو تثير الحماس حول إمكانات المشروع، ومنهم كريبتو يوغي (Crypto Jogi) ومايكل روبل (Michael Wrubel)، فقد أشادا بهذا المشروع الفريد لجمعه بين تقنية الواقع الافتراضيّ وإمكانات كسب دخلٍ دون عناء، مع توفير تجربة لعب جذّابة. يُشار إلى أن إجمالي متابعي هذين المؤثرين الشهيرين يبلغ 400,000 مستخدمٍ تقريباً، ما يُشير لمساهمتهما الكبيرة في رَوَاج هذا المشروع.



أخيراً، يتواصل نموّ زَخَم مشروع 5thScape، ما يُشير لامتلاكه مؤهلاتٍ تمكّنه من المنافسة في قطاع ألعاب الكريبتو.



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