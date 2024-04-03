كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية تعلن عن انطلاق التحضيرات للدورة الصيفية الثانية في جامعتي اوكسفورد وداندي في بريطانيا

وطن: أعلنت كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية عن انطلاق التحضيرات الخاصة بالدورة الصيفية الثانية في جامعتي اوكسفورد وداندي في المملكة المتحدة.

وأوضح عميد كلية الطب الدكتور مالك الزبن أن الطاقم الأكاديمي والإداري يستقبلون الطلبات من قبل الطلبة المهتمين بالدورة، وترشيح عدد منهم للمشاركة من خلال لجنة أكاديمية مختصة وضمن مقاييس عالمية، وقد تم اختيار ٤٥ طالبا وطالبة لحضور هذه الدورة في بريطانيا.

وأشار الدكتور زبن أن هذه الدورة تقام للمرة الثانية بعد نجاح الأولى التي شارك فيها 40 طالبا وطالبة في دورة صيفية مميزة في جامعتي اوكسفورد وداندي، وكان لها أثر بالغ في تطوير مهارات الطلبة أكاديميا وعمليا، موضحا أن كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية تتفرد في تنظيم هكذا دورات ضمن اتفاقيات مع جامعات مرموقة في المملكة المتحدة، وفي إطار الاهتمام بتخريج أطباء مميزين لرفد المجتمع الفلسطيني بكادر طبي قادر على التعامل مع المشاكل المحلية، وفي نفس الوقت على اطلاع وتواصل مع العالم الخارجي ولا سيما في الجامعات المرموقة في العالم.

وأكد على دور الجامعة الداعم لهذه المبادرات والأنشطة معنويا وماديا بالرغم من كل الظروف التي يمر بها الوطن، موضحا ان لعمادة كلية الطب البشري دور في بذل الجهود من أجل مساعدة الطلبة ودعمهم في كل مرحلة من مراحل دراستهم في الكلية.

يشار إلى أن الدكتور مالك زين عميد كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية قام سابقا بتقديم عرض للطلبة المقبولين عبر تقنية zoom حول آلية السفر والإجراءات وأهمية استثمار هذه الفرصة من أجل بناء مستقبل مهني مشرق.

جدير بالذكر أن عميد الكلية يقوم بزيارة عمل للملكة المتحدة لمتابعة آخر الترتيبات للدورة مع الجامعات والجهات المختصة حيث أكد الدكتور زبن على وضع اللمسات الأخيرة لاستقبال الطلبة في شهر يوليو القادم.