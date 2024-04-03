أفضل عملات الميم على بلوكتشين سولانا: فرصٌ استثمارية ذات إمكانيات نموّ هائلةٍ في عام 2024

ملخّص

مع نموّ النظام التقنيّ لبلوكتشين سولانا (Solana)، تكشّفت أمام المستثمرين بعضٌ من أفضل عملات الميم للشراء، والتي تَعِد بتحقيق نموٍّ هائلٍ في عام 2024.



فبعد انتعاش بلوكتشين سولانا في الربع الأول من عام 2024، سرعان ما أصبحت عملات الميم القائمة على سولانا حديث الساعة، ومن المتوقّع أن تستمرَّ في الازدهار على مدار هذا العام. لذلك يبحث المتداولون عن عملة ميم جديدةٍ على سولانا منذ أن وصلت عملات الميم البارزة القائمة على هذه البلوكتشين مثل بونك (BONK) وDogwifhat (ذات الرمز WIF) إلى قيمةٍ سوقيةٍ يحلمُ بها أيّ مشروع عملة ميم، أي قيمة المليار دولار.

تكمن المشكلة -مع إطلاق مئات المشاريع يومياً- في صعوبة تحديد الخيارات المناسبة للاستثمار على المدى الطويل، ولذلك أخذنا على عاتقنا إجراء الأبحاث اللازمة للعثور على أفضل عملات الميم على بلوكتشين سولانا، والتي يمكنكم شراؤها اليوم لتحقيق نموٍّ هائلٍ في عام 2024.

عملة Slothana (ذات الرمز SLOTH)

بدأت عملة Slothana (ذات الرمز SLOTH) بجذب الأنظار كأفضل عملة ميم على بلوكتشين سولانا للشراء اليوم لِما تَعِدُ به من نموٍّ هائل خلال عام 2024. فقد جمعت هذه العملة مبلغاً مذهلاً وصل إلى 2.1 مليون دولار في الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقها؛ ومن خلال هذا الإنجاز تمكنت من لفت الأنظار إليها ودخلت قطاع عملات الميم القائمة على بلوكتشين سولانا من أوسع أبوابه.



ويُلاحَظ حرص المستثمرين على تبنّي هذه العملة مبكراً نظراً لاتّباعها نموذجاً فريداً للبيع المسبق، ما يقتضي من المستثمرين إرسال عملة سولانا (Solana-SOL) إلى عنوان محفظة البيع المسبق لتلقي عملات SLOTH عند إطلاقها. ويُحاول المشروع أن يحذو حذوَ عروض البيع المسبق لمشاريعَ مماثلةٍ مثل BOME وSLERF، وهيَ مشاريع شهدت نجاحاً هائلاً باستخدام نفس آلية البيع المسبق، أي "الإرسال إلى المحفظة".



وبالنظر إلى قرب حلول حدثين رئيسيين، هما يوم Doge وحدث تنصيف بيتكوين (Bitcoin) المُنتظَران في نيسان/أبريل الجاري، يتوقع العديد من المتداولين موجةَ حماسٍ هائلةً تجاه عملات الميم خلال هذا الشهر، وستكون عملة SLOTH إضافةً رئيسيةً إلى حقائبهم الاستثمارية نظراً لتمتّعها بشعبيةٍ كبيرة، فيما يستعد هذا المشروع الذي استوحى شعاره من حيوان الكسلان الذي يرغب بالتخلص من عمله المكتبيّ والبدء بتداول الكريبتو لانطلاقةٍ جديدة.



في حال رغبتم بالانخراط في هذا المشروع، فعليكم إرسال عملات سولانا (SOL) إلى عنوان المحفظة المُدرَج على موقع الويب أو باستخدام أداة الشراء على الموقع الالكترونيّ.



لقد ساهم شعار المشروع الذي يتوافق مع رغبة الكثيرين بتحقيق الثروة إلى جانب فريق التسويق الخبير بترشيح عملة SLOTH لتكون إحدى أفضل عملات الميم على بلوكتشين سولانا خلال عام 2024.



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عملة Smog (ذات الرمز SMOG)

أصبحت عملة Smog فرداً من أفراد عائلة عملات الميم على بلوكتشين سولانا (Solana) بعد أن تركت بصمتها في مجال عملات الميم خلال آذار/مارس 2024. فقد استطاعت عملة الميم هذه -والتي تركّز بشكلٍ خاص على التوزيع المجانيّ- إحداثَ ضجةٍ كبيرة، حيث يواصل المتداولون تجميع نقاط التوزيع المجانيّ بانتظار هذا الحدث التاريخيّ.



وتسمح عملة Smog لمالكيها بكسب نقاطٍ تؤهلهم للتوزيع المجانيّ الضخم الذي خصّص له الفريق نسبةً مذهلةً تبلغ 35% من إجمالي معروض العملة، وفي حال تزامن هذا التوزيع مع وصول القيمة السوقية إلى 300 مليون دولار، فيعني هذا توزيع عملاتٍ تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار على جامعي النقاط المذكورة.



وكانت عملة الميم Smog قد بدأت تأخذ مكانتها بين أفضل عملات الميم على بلوكتشين سولانا بعد إطلاقها على منصة Jupiter اللامركزية في شباط/فبراير الماضي واستمرّت باكتساب المزيد من الشهرة، كما تمّ إطلاق المشروع أيضاً على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum)، ما جعلها من عملات الميم الهامّة التي تعمل على شبكاتٍ عدّة.



ويستمرّ مشروع Smog بتعزيز مجتمعه، حيث تمّ إكمال أكثرَ من مليون مهمةٍ في حملة المشروع على منصة Zealy، والتي تسمح لمالكي عملة SMOG بتجميع المزيد من نقاط التوزيع المجانيّ مقابل إكمال مهامّ محدّدة.



وبشكلٍ عام، تستمرّ عملة Smog بترسيخ نفسها كرائدةٍ في سوق عملات الميم على بلوكتشين سولانا (Solana)، مع توقعاتٍ بأن تواصلَ نموّها المتسارع خلال عام 2024.



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عملة Dogecoin20 (ذات الرمز DOGE20)

رغمَ أنها ليست من عملات الميم القائمة على بلوكتشين سولانا بالمعنى الدقيق للكلمة، إلا أن عملة Dogecoin20 هي إحدى أكثر عملات الميم رواجاً. فقد تمّ إطلاق العديد من عملات الميم على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) ثم ربطُها ببلوكتشين سولانا (Solana) عبرَ بروتوكول Wormhole، ويعتقد العديد من المستثمرين أن Dogecoin20 ستتبع ذات الخطى أيضاً.



وتأتي عملة Dogecoin20 كأحدث عملةٍ من عملات الميم التي تستوحي شعارَها من الكلاب، وتمّ وصفها بأنها أفضل تحديثٍ لعملة دوجكوين (Dogecoin)، حيث تقدم ميزاتٍ محسّنةً عن دوجكوين وتستخدم خوارزميّة تعدينٍ صديقةً للبيئة من أجل تحقيق مستقبلٍ مُستدام. فالمشروع يستخدم خوارزميّة تعدينِ إثبات الرهن، والتي تسمح لمالكيها برهن عملاتهم مقابلَ الحصول على مكاسبَ دون عناء، وسيتمّ مكافأة راهني عملة DOGE20 في بروتوكول الرهن بناءً على نسبة عملاتهم المرهونة مقارنةً بجميع العملات في مُجمّع الرهن، فيما يُخصّص الفريق 15% من إجمالي المعروض لمكافآت الرهن.



والغرض من هذه العوائد السنويّة المرتفعة هو تخفيف ضغط البيع في السوق عند إطلاق العملة للتداول العام، ما سيُساعدها على الارتفاع خلال الأسابيع القليلة التي تلي الإطلاق. كما أن وجود معروض أقصى من عملة DOGE20 والبالغ 140 مليارَ عملةٍ يضع حداً للتضخم اللانهائيّ الذي تُعانيه دوجكوين.

وعلى الرغم من أنها ليست عملة ميم على بلوكتشين سولانا بعد، إلا أن Dogecoin20 تأخذ مكانها باقتدار لتُصبح إحدى العملات الأساسيّة في هذا القطاع.



يمكنكم شراء DOGE20 خلال البيع المسبق عبر الموقع الإلكترونيّ للمشروع باستخدام عملة إيثيريوم (ETH) أو تيذر (USDT) أو بطاقة الائتمان/الخصم.



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عملة Slerf (ذات الرمز SLERF)

اتسمت عملة SLERF بالعديد من المفاجآت على بلوكتشين سولانا، فقد حققت شهرَتها عن طريق الصدفة تماماً، إذ كان الهدف منها أن تكون عملة ميم ممتعةً وجذّابةً، لكنّها واجهت كارثةً في يوم إطلاقها عندما أحرق المطوّر -عن طريق الخطأ- العملات التي تمّ بيعَها خلال البيع المسبق والتي بلغت قيمتها 10 ملايين دولار تمّ جمعُها من أكثرَ من 25,000 مستثمر.



وسرعانَ ما لجأ المطوّر -الذي كان في حالة ذهولٍ- إلى X Spaces لمعالجة الموقف والحصول على نصيحةٍ من المجتمع بشأن ما ينبغي فعله، على أمل أن تُخفّف الشفافية الكاملة من حدّة أخطائِه.



ويبدو أن الأمرَ قد نجح، حيث حققت SLERF نجاحاً فورياً بمجرّد إطلاقها، مع اندفاع المستثمرين لشراء كمياتٍ كبيرة من هذه العملة. ونتيجةً لذلك، قامت منصة بينانس (Binance) بإدراج SLERF، ما ساعدها على الوصول إلى قيمةٍ سوقيةٍ بلغت مليار دولار في غضون ساعات، وهي ما تزال مستمرّةً في الانتشار وحصد المزيد من الشعبيّة حتى الآن.

عملة Peng (ذات الرمز PENG)

تُضفي عملة Peng لمسةً جليديةً إلى بلوكتشين سولانا، وتُوصَف بأنها النسخة القطبية الشمالية من عملة بيبي (PEPE)، فهي عبارةٌ عن عملة ميم رائعةٍ تأخذ من البطريق شعاراً لها، وتتمتع بميزاتٍ مذهلةٍ أحدثت إثارةً هائلةً في قطاع عملات الميم. فإلى جانب المظهر الجذاب، تُقدم Peng أيضاً وظيفة إنشاء صورٍ رمزيةٍ (آفاتارات) فريدة تسمح للمستخدمين بإنشاء آفاتاراتهم الخاصّة المستوحاة من البطريق Peng.



ومن المثير للاهتمام أنّ المشروع شهد نمواً مجتمعياً هائلاً وتم إدراج عملته في العديد من المنصات، ومن بينها MEXC وLBank وGate.io وPoloniex، كما تم حرق السيولة الخاصّة بهذه العملة، وإلغاء ملكية العقد الذكيّ، في خطوة من شأنها جعل المشروع مجتمعياً بامتياز.



بشكلٍ عام، من المتوقع أن يستمر سعر PENG بالنموّ في عام 2024، ما يجعله خياراً ممتازاً للاستثمار على المدى الطويل.