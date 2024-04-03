عملة الميم الجديدة على بلوكتشين سولانا SLOTH تجمع 2.5 مليون دولار خلال 72 ساعة من إطلاقها

سار البيع المسبق لعملة Slothana -الذي بدأ للتو- على خطى أقرانه من عملات سولانا (Solana-SOL) مستخدماً النموذج ذاته الذي اتبعته عملات PUNDU و BOBAOPPAو BOME وSLERF. مع ذلك، فقد أثبتت عملة SLOTH أن بيعها المسبق يختلف عن سواه في سوق الكريبتو بجمعه أكثر من 2,500,000$ في الأيام الأولى من إطلاقه.



وقد حصَد البيع المسبق لعملة (Book Of memes BOME) بحدود 100 مليون دولار لتصبح قيمتها السوقية مليار دولار عند إطلاقها؛ وخرجت هذه العملة إلى النور على أيدي الفنان Darkfarms الذي بدأ تقليداً جديداً يتمثل بجمع التمويل من خلال التحويلات المباشرة.



ما هي آلية عمل SLOTH؟

تُمثل عملة Slothana -المبيّنة على بلوكتشين سولانا- كلَّ من فاض كيله من العمل من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً ويتطلع إلى دخول عالم العملات الرقمية، وتقدم لنا صورة حيوان الكسلان الذي تراوده أحلام اليقظة بالتحوّل من كائنٍ لا يبرح أريكته إلى أحد حيتان الكريبتو.

مع ذلك، يأمل الفريق المطوّر لمشروع Slothana بتحقيق هذا الحلم للمستثمرين من خلال إطلاق عملة SLOTH في السوق.



طريقة مبتكرة للمشاركة في البيع المسبق

لا يتبع البيع المسبق لعملة SLOTH الخطوات المعتادة لعروض البيع المسبق الأخرى، فلكي يتمكن المستخدمون من المشاركة في توزيع عملات SLOTH بعد إطلاقها رسمياً، يجب عليهم إرسال عملات سولانا (SOL) إلى عنوان محفظةٍ محدّد.



ويتوافر عنوان هذه المحفظة على موقع مشروع Slothana وفي تغريدة لحساب المشروع على منصة X. ويجب التأكد من تطابق عنوان المحفظة مع نظيره الموجود على الموقع والتغريدة قبل إرسال العملات.



ويمكن شراء 10,000 عملة SLOTH مقابل عملة SOL واحدة، ويجب التأكد من إرسال عملات SOL من محفظة كريبتو خاصّةٍ لا من حساب المستخدم على منصات التداول المركزية (مثل بينانس، وكوينبيس، و Crypto.com، وOKX، وغيرها)؛ إذ لا تؤهل هذه التحويلات أصحابها للمشاركة في توزيع العملات، بل سيتم تلقائياً توزيع عملات SLOTH على عناوين المحافظ التي تم إرسال عملات SOL منها.



كذلك، يمكن للمستثمرين أن يستخدموا أداة Lazy Sloth المخصّصة لشراء العملات على الموقع الإلكترونيّ للمشروع، إذ إن كلَّ ما عليهم فعله هو النقر فوق الزرّ وإدخال الكمية المرغوبة من عملات SOL.