البيع المسبق لعملة Dogecoin20 يجمع 10 مليون دولار: الفرصة الأخيرة قبل إطلاقها على منصات التداول اللامركزية

جمع البيع المسبق لعملة Dogecoin20 أكثرَ من 10 مليون دولار خلال أقلّ من أسبوع لتصبح من أشهر عملات الميم في السوق، وتبدو أمام المستثمرين الآن فرصةٌ أخيرةٌ للمشاركة فيه قبل الإدراج في منصات التداول اللامركزية (DEXs) المُخطط له في 20 نيسان/أبريل المقبل؛ وقد تمّ تحديد سعر عملة DOGE20 خلال بيعها المسبق بمبلغ ثابتٍ قدره 0.00022$، إلّا أنّه سيخضع لقوانين العرض والطلب بمجرّد الإدراج في منصات التداول، وبالتالي قد يتوجّب على المستثمرين دفع سعرٍ أعلى مقابل العملة في حال لم يقوموا بالمشاركة في طرح العملة الأوّلي.





الإطلاق على منصّات التداول اللامركزية في يوم Doge العالمي: إلى أين ستصل DOGE20؟

قام مجتمع عملات الميم بتسمية 20 نيسان/أبريل "يوم Doge العالميّ" ممّا خلق دورةً سنويةً يزداد خلالها الاهتمام بعملات الميم، ويعود اختيار هذا اليوم لكونه التاريخ المفضّل لإيلون ماسك الذي يُعتبر شخصيةً بارزةً في قطاع عملات الميم وكان السبب الرئيسيّ بنجاح دوجكوين في عام 2021؛ وقد تسبّب هذا اليوم تاريخياً بإشعال الحماس في سوق الكريبتو حيث صعدت دوجكوين أكثرَ من 50% مع اقترابها من هذا اليوم عام 2023.

ويضجّ السوق بتوقعات حدوث قفزة ٍجديدة لعملات الميم في ظلّ اقتراب يوم Doge العالمي، وسيتم إدراج عملة Dogecoin20 على منصات التداول اللامركزية في نفس اليوم، ما يتيح فرصة دخول مستثمرين جُدد إلى السوق وهو في أوج حماسه ونشاطه، ورغم أن إمكانيات عملة Dogecoin20 لم تتضح بعد، إلا أنّ مستقبلها يبدو مشرقاً بدلالة نجاح بيعها المسبق منقطع النظير وقرابتها لعملة دوجكوين.

المفهوم الجديد لابتكار عملات ميم ذات استخداماتٍ وظيفيةٍ وأعمالٍ خيريّة

تتجاوز Dogecoin20 أعرافَ عملات الميم بمزيجٍ من الابتكار المالي وحماس الصور الطريفة، ويُتابع المشروع خطى دوجكوين التي تتسم بالحيوية ويضيف إليها مكاسبَ كبيرةً بغرض تحقيق نجاحٍ مستدام.

وقد قام بيلي ماركوس (Billy Markus) وجاكسون بالمر (Jackson Palmer) بإطلاق دوجكوين على سبيل المزاح في عام 2013، ولم يتوقعا أبداً تطوّرها إلى ظاهرةٍ عالمية تتمحور حول الثورة ضد نظام التمويل التقليديّ؛ وقد شهدت العملة ارتفاعاً هائلاً، إلا أن إنشاءَها كان اعتباطياً وترك العديد من نقاط الضعف.

وهنا يأتي دور Dogecoin20 مع آلية الرهن من أجل الكسب التي تسمح للمستثمرين بمضاعفة استثماراتهم وتعتمد مبدأ "دع أموالك تعمل بالنيابة عنك" الذي يُروّج له العديد من روّاد مجال التمويل الشخصيّ، ويُمكن لراهني عملات DOGE20 الآن كسب عوائد سنويةٍ بنسبة 106% إلا أن هذه النسبة ستتراجع مع زيادة كمية العملات المرهونة، وقد تمّ بالفعل إيداع 26,325,835,259 عملة DOGE20 في مجمّع الرهن، ما يعكس رغبة السوق الكبيرة بكسب المزيد من العملات.

كذلك تمتلك العملة معروضاً ثابتاً قدره 140 مليار DOGE20 تماشياً مع مبدأ الأموال السليمة (Sound Money) -الذي روّج له ساتوشي ناكاموتو (Satoshi Nakamoto) بإنشائه عملة بيتكوين- وهو المبدأ الذي يساعد في مكافحة التضخّم ويضمن احتفاظ الأصل بقيمته مع مرور الوقت، خلافاً لعملة دوجكوين التي لا تملك معروضاً أقصى، ما يجعلها عرضة للتضخّم بشكل دائم.

ورغم كلّ التطوّرات النقدية لعملة Dogecoin20؛ إلا أنها أبعد ما تكون عن الفوقية والغرور، بل تتبع نفس الجوهر المتألق الذي تسبّب بشهرة دوجكوين، وتنصّ ورقتها البيضاء على التزامها بفلسفة "اعمل الخير فقط كلّ يوم"، ويشير هذا إلى رغبة المشروع "بتوجيه تأثيره لدعم المبادرات الخيرية والمشاريع المجتمعية والقضايا النبيلة"، وتحقق هذه المقاربة توازناً وتناغماً يضمن الشهرة والاستدامة، ويدعُ المحللين في حالةٍ من التفاؤل الشديد بمستقبل Dogecoin20 مع اقتراب إدراجها على منصات التداول اللامركزية.

أحد الخبراء يتوقّع أرباحاً كبيرة لعملة Dogecoin20

عبّر المعلّق البارز على يوتيوب ماثيو بيري (Matthew Perry) لمشتركيه -البالغ عددهم 218,000- عن رأيه القائل بأنّ "Dogecoin20 أصلحت DOGE للأبد"؛ كما أطلق عليها لقب "الجوهرة التي يمكنها الارتفاع بمقدار 100 ضعف" ووضعَها ضمن قائمته لأفضل 5 عملات ميم للشراء في هذه الفترة.

ويبدو أن بانتظار DOGE20 انطلاقةً قويةً على منصات التداول اللامركزية في ظلّ هذا الاهتمام الكبير، ويُشارف وقت الشراء بسعر البيع المسبق على نهايته مع اقتراب تاريخ الإدراج، ويمكنكم متابعة المشروع على X (تويتر سابقاً) وتيليجرام للاطلاع على آخر المستجدات.



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