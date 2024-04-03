البيع المسبق لعملة الميم الجديدة على سولانا Slothana يجمع 500,000$ خلال يومه الأول، فهل ستكون هذه العملة التالية التي تتضاعف قيمتها 100 مرة؟

المصدر: Slothana

أحدثت عملة الميم الجديدة Slothana (ذات الرمز SLOTH) المبنية على بلوكتشين سولانا ضجّةً كبيرةً في قطاع عملات الميم بعد جمعها 500,000$ من المستثمرين خلال ساعاتٍ من إطلاق بيعها المسبق؛ ومع تواصل جنون عملات الميم المبنية على سولانا، يتساءل الكثير من المستثمرين عمّا إذا كانت هذه العملة المستوحاة من كائنٍ فرويٍّ كسولٍ قادرةً على تكرار النجاحات الأخيرة لعملات الميم من أمثال dogwifhat (ذات الرمز WIF).

عملة Slothana المبنية على سولانا تستخدم نموذج البيع المسبق دون هدفٍ تمويليّ لتحقيق نتائج رائعة

لفت البيع المسبق لعملة SLOTH اهتمام المتداولين بسبب نموذجه الفريد، فبالمثل من عملتي الميم حديثتي الإطلاق SLERF وBook of Meme (ذات الرمز BOME)، تستخدم Slothana نموذجاً فريداً لجمع التمويلات دون حدود زمنيةٍ أو مراحلَ سعريةٍ؛ ويمكن للمستثمرين الانضمام للمشروع بسهولةٍ تامةٍ عن طريق إرسال عملات سولانا (Solana-SOL) إلى عنوان محفظةٍ مخصّصةٍ عبرَ موقع المشروع slothana.com.



وسيقوم المشروع بإرسال 10,000 عملة SLOTH إلى محافظ المستخدمين لقاء كلّ عملة SOL فور إتمام البيع المسبق دون وجود فترة انتظار للحصول على العملات، ما أثار حماس المستثمرين وأدى لنجَاح البيع المسبق بجمع عملات SOL بقيمةِ تفوق 530,000$ في غضون بضع ساعاتٍ فقط.



ونظراً لعدم وجود هدفٍ تمويليّ أعظمي، يضمن هذا البيع المسبق للمستثمرين الأوائل ميزاتٍ حقيقية؛ وفي حال تواصلَ هذا الزخم المبكر، يُرجّح أن تضمن هذه الإستراتيجية المدروسة بعنايةٍ تكرار نجاحات عملتي SLERF وBOME لدى إدراج عملة SLOTH في منصات تداولٍ رئيسيةٍ فور إتمام توزيع العملات، ما قد يوفر لهذه العملة إمكاناتِ نموّ كبيرةً، فضلاً عن تسجيل أحجام تداولٍ ضخمةٍ بالمثل من عملات الميم السابقة على سولانا.

هل يمكن لعملة SLOTH الاستفادة من سوق عملات الميم على سولانا الذي تبلغ قيمته 6.9 مليار دولار

تعكس الضجّة الكبيرة لإطلاق عملة Slothana النموَّ اللافت للنظام التقنيّ لعملات الميم على بلوكتشين سولانا، فبعد أن كان مجرّدَ قطاع جديد وصغير، تحوّل إلى قطاع ضخم بقيمةٍ سوقيةٍ تبلغ 6.9 مليار دولار وبأحجام تداولٍ فوريّ تزيد على 2 مليار دولار يومياً.



علاوةً على ذلك، تُصنّف أربع عملات ميم مبنيةٌ على سولانا ضمن قائمة أفضل 10 عملات ميم من حيث القيمة السوقية، ما يساعد سولانا على منافسة إيثيريوم كوجهةٍ مفضّلةٍ لمُطوّري عملات الميم.

وقد يُعزى تفوّق سولانا في هذا الجانب لانخفاض الرسوم وسرعة إتمام المعاملات على هذه البلوكتشين، الأمر الذي يوفّر ميزاتٍ جذّابةً للمتداولين النشطين.



وممّا يثير الدهشة هو أن العديد من هذه العملات الأفضل أداءً -من أمثال dogwifhat (ذات الرمز WIF) وBonk (ذات الرمز BONK)- لا تمتلك أيّ استخداماتٍ وظيفيةٍ على أرض الواقع، بل حققت هذه العملات مكاسبَ ضخمةً بالاعتماد على التسويق الذكيّ ودعم مجتمعاتها عبر الإنترنت فقط.

وعليه، إذا نجحت الابتكارات الفنية لهذه العملة المستوحاة من كائنٍ فرويّ كَسِلٍ بحشد الدعم عبر الإنترنت، فيُرجّح أن تستفيد Slothana من جنون عملات الميم على سولانا.

إطلاق عملة Slothana تزامناً مع يوم ميلاد دوجكوين وتنصيف بيتكوين

فضلاً عن الرَواج المتنامي لعملة Slothana -رغم افتقارها للاستخدامات الوظيفية- فقد يكون توقيت إطلاقِها أكبرَ الميزات الداعمة، حيث تمضي هذه العملة قدماً نحو إدراجها في منصات التداول قبل 20 نيسان/أبريل الذي يحتفل فيه أنصار عملة الميم دوجكوين (Dogecoin-DOGE) "بعيد ميلادها"، كما يُعتبر تاريخ 20/4 مهماً لارتباط الرقم 420 -رمز يوم القنّب العالميّ- بثقافة عملات الميم، إلا أنه يُرجّح أن يكون يوم ميلاد دوج لهذا العام أكثرَ أهميّةً بسبب اقترانه بحدث تنصيف بيتكوين (Bitcoin-BTC) القادم الذي سيتسبّب بخفض المعروض من عملة BTC نظراً لتنصيف معدل إصدار العملات الجديدة، ويتبع هذا الحدثُ -عادةً- دورات سوقٍ صاعدة كبيرة لأكبر الأصول الرقمية.

ونظراً لتوفر الظروف المواتية لتصاعد ضجّة عملات الميم ومرور بيتكوين بمرحلةٍ بالغة الأهمية، فمن المرجّح أن يمرَّ القطاع بموجة مضارباتٍ كبيرة، وتُعَد عملة Slothana -إحدى عملات الميم الجديدة الأكثر رَواجاً على سولانا- مرشّحةٌ بقوّة للاستفادة من هذه المضاربات؛ ولا يسعنا سوى انتظار هذا النموّ المرتقَب في وقتٍ يتتبّع فيه كافة المستثمرون تقدّم البيع المسبق لعملة Slothana قبل إدراجها في منصّات التداول.



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