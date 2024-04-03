عملة الميم الجديدة DogWifCat على بلوكتشين سولانا تثير ضجّة بارتفاعها 2,367% خلال 24 ساعة

ارتفعت عملة الميم الجديدة المستوحاة من الكلاب DogWifCat بنسبة 2,367% خلال يومها الأول، لتلفت انتباه حيتان الكريبتو وتثيرَ موجةً من إقبال المستثمرين.



شهدت بلوكتشين سولانا (Solana) نشاطاً عالياً مع إطلاق عملة الميم الجديدة DogWifCat (ذات الرمز DWIFC) عليها يوم الأربعاء 20 آذار/مارس في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت العالميّ المنسّق (UTC)، حيث ارتفع سعر عملة DWIFC بنسبة 2,367% ليبلغ 0.01021$ خلال 24 ساعة.

ورغم وصول سعر بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى مستوياتٍ عليا غير مسبوقةٍ، إلّا أن اهتمام قطاع الكريبتو يتجه إلى بلوكتشين سولانا بفضل ظهور عملات الميم مثل BONK وDogwifhat وSMOG وBOME وSLERF، والتي اجتمعت لتُثبت قوّة وقيمة النظام التقنيّ لسولانا، وتُعتبر DogWifCat أحدث الإضافات على سوق عملات الميم المستمرّ بالنمو، إذ سرعان ما اكتسبت زَخماً قوياً بعد إطلاقها.

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وتتميّز عملة DogWifCat عن سابقاتها بالابتعاد عن لاحقة hat المعتادة واستبدالها بـ Cat، ويُعد الخروج عن المعهود عاملَ جذب كبيراً لهذه العملة، حيث يتماشى مع مفهوم الشهرة الذي يُعَد أحد أهم أسس النجاح في عالم عملات الميم.



وقد وصلت القيمة السوقية للعملة إلى 10.07 مليون دولار خلال أقلّ من يوم مع وصول حجم تداولها إلى 7 مليون دولار، كما تتمتّع DWIFC بسيولةٍ وافرة قدرها 4.31 مليون دولار لتسهيل إجراء عمليات تداولٍ كبيرة. من جانب آخر، يبلغ معروضها الكليّ 1 مليار عملة، ووصلَ عدد مالكيها إلى 1,390 شخص، ما يُعَد شهادةً على الاهتمام والمشاركة الكبيرين اللذين حققتهما هذه العملة خلال وقتٍ قياسيّ.



ولا تقتصر قيمة DogWifCat على اسمها وشهرتها؛ الأمر الذي تدلّ عليه تلك الاستثمارات الكبيرة من قِبَل حيتان الكريبتو، وبينها عملية شراءٍ بقيمة 102,000$، ما يؤكّد على نموّ الثقة والتفاؤل بإمكانيات هذه العملة. ويدرس المستثمرون -ضمن نظام سولانا التقنيّ- تعديل حقائبهم الاستثمارية واستخدام الأرباح المحققة من استثماراتهم بعملات BONK وMYRO وBOME وSLERF للاستثمار بعملة DWIFC خلال مسارها الصاعد هذا.



كما يؤكد الموقع الرسمي لمشروع DogWifCat أن المبدأ الأساسيّ للعملة يتمحور حول البساطة وجمع هذه العوامل: "عملاتٌ وفيرةٌ، صورةٌ طريفةٌ مميزةٌ، مع إضافة قطّة. عملة DogWifCat = استثمارٌ ناجح"، ويلخّص هذا التعبير جاذبية العملة التي تهدف إلى جمع الإبداع والفرص الاستثمارية مع عملات الميم.

وتعيد هذه العملة إلى الذاكرة النجاحات الكبيرة التي حققتها عملات الميم سابقاً، حيث يتوقع مراقبون تحقيق عملة DWIFC ارتفاعاً مشابهاً لعملة BOME، وربّما تتمكّن حتى من تجاوز القيمة السوقية لعملة SLERF البالغة حالياً 400 مليون دولار.



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كذلك يؤكد الأداء المتميز لعملات الميم مؤخراً تلك الطبيعة الحيوية لسوق الكريبتو الذي تُسجّل فيه عملاتٌ مثل SLERF أحجام تداولٍ غير مسبوقةٍ متفوّقةً على كبريات العملات مثل إيثيريوم، وقد أصبحت عملات الميم المبنية على بلوكتشين سولانا خياراً شهيراً بين المستثمرين، وذلك بعد معاناتها في بداياتها من تشكيكهم إلى حدّ تصنيف عملتها SOL كأحد "عملات سام" -في إشارة إلى ارتباطها بسام بانكمان-فرايد وفضيحة انهيار منصة FTX- واليوم تبرز عملة DWIFC كخيارٍ استثماريّ ممتاز في ظلّ عدم اليقين المحيط بمستقبل عملة SLERF بعد الخطأ التقنيّ الذي ارتكبه فريقها المُطوّر وما نجمَ عنه من تقلّبات.

ويستعد سوق الكريبتو لدخول مرحلةٍ جديدة من النموّ، ويمكن لعملات الميم -مثل DogWifCat- تحقيق مكاسبَ كبيرة خلالها قد تصل إلى 1,000 ضعفٍ، ما يعني أن أمام المستثمرين حالياً فرصةً ذهبيةً لاستغلال القيمة السوقية المنخفضة حالياً للعملة لتحقيق أكبر قدرٍ من الأرباح عند ارتفاع السعر مستقبلاً.