المقاومة في العراق تعلن استهداف مطار حيفا بالطائرات المسيّرة

صورة أرشيفية لمطار حيفا الدولي

وطن: أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأربعاء، استهداف مطار حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالطائرات المسيرة.

وأضافت في بيان أنها شنت الهجوم فجر اليوم، وأنها ستواصل ضرب أهداف الاحتلال ردا على الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من هجمات محتملة في جنوب الأراضي المحتلة، ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه تم تفعيل نظام التحذير من تسلل طيران في وادي عربة بجنوب الأراضي المحتلة.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت، فجر أمس الثلاثاء، استهدافها قاعدة "تل نوف" الجوية العسكرية داخل فلسطين المحتلّة، مؤكدة أن العملية تمّت بواسطة الطيران المُسيّر.

كما أعلنت الاثنين الماضي مسؤوليتها عن هجوم استهدف في وقت سابق مدينة إيلات، المطلة على البحر الأحمر.

ويشار إلى أن المقاومة الإسلامية في العراق تستمر بين الحينة والأخرى باستهداف مطارات وموانئ قوات الاحتلال، ردا على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة + وكالات.