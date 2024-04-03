بيتكوين ترتفع بنسبة 5% وسط تزايد أحجام تداول صناديقها المتداولة في البورصة، وإيرادات الطرح الأوّلي لعملة مشروع Green Bitcoin تبلغ 8.5 مليون دولار

تُظهر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) زَخَماً إيجابيّاً مع ارتفاع سعرها بنسبة 5% اليوم مسجلاً 67,400$ حالياً. وفي الوقت نفسه، حقّق مشروع الكريبتو الجديد غرين بيتكوين (Green Bitcoin -GBTC) نجاحاً باهراً بعدما بلغت حصيلة بيعه المسبق مستوياتٍ فاقت 8.6 مليون دولار مؤخراً.

ارتفاع سعر بيتكوين بقوّة وسط توقعات المحلّلين بلوغه 85,000$ وازدياد الطلب على صناديقها المتداولة في البورصة

ارتبط سعر بيتكوين خلال الأسابيع الأخيرة -بشكلٍ أساسيٍّ- بحجم التداول الاستثنائي لصناديق التداول الفوريّ لبيتكوين في البورصة (spot Bitcoin ETFs)؛ فبعد أن سجّل سعر العملة أعلى مستوياته الجديدة عند 74,000$ منتصف آذار/مارس، اصطدمت رائدة القطاع بموجةٍ بيعيةٍ تزامنت مع صافي استثمارات مغادرة هذه الصناديق.

ورغم ذلك، تمكّن المضاربون على ارتفاع سعر بيتكوين من امتصاص ضغط البيع الناتج عن خروج هذه الاستثمارات بعد أن وجد سعرُها دعماً في نطاق 62,000-63,000$، ليستقرَّ بعدها أعلى مستوى 67,000$.

مخطط بيانيّ لسعر زوج BTC/USD



يُذكر أن جلسة تداول يوم الإثنين الخاصّة بسوق الأسهم الأمريكيّة لم تبدأ بعد، لكنّ توقعات المحلّل المعروف باسم Mister Crypto تُلمّح إلى أن موفري صناديق ETFs سيبدؤون بتجميع عملات BTC مجدّداً قريباً؛ ووفقاً لتحليلهِ أوضح Mister Crypto أنّه "تم تسجيل أعلى صافي استثماراتٍ واردة إلى صناديق Bitcoin Spot ETFs في ذات الوقت الذي سجّل فيه سعر رائدة القطاع أعلى مستوياته الجديدة، لكنَّ التراجع الحاليّ دفع الكثير من المستثمرين لبيع ممتلكاتهم منها، ويبدو أن إستراتيجية التداول المُعاكس لاتجاه استثمارات هذه الصناديق وشراء بيتكوين خلال انخفاض سعرها الحاليّ قد تكون جيّدة بالفعل".

وفي إضافة لأجواء الحماسة، أشار المحلل المعروف باسم Captain Faibik اليوم إلى أن سعر عملة BTC وجد دعماً داخل نموذج الوتد الفنّي الصاعد، متوقعاً قفزةً سعريةً هائلةً وصولاً إلى مستوى 85,000$، وعلّق Faibik على موجة البيع التي انطلقت الأسبوع الماضي بقوله: "لقد انتظر بعض المستثمرين حدوث التصحيح في الوقت التي يرتفع فيه سعر العملة خلال الأيام الماضية، والآن يعتقدون أن سوقها الصاعدة قد انتهت".

وتابع قائلاً: "تبعاً لتحليل الأداء السعريّ، يبدو أن عملة BTC أكملت تصحيحاً سعرياً ضرورياً بنسبةٍ فاقت 15%، ويمكن لشمعةٍ يوميّةٍ إيجابيّةٍ كبيرة الآن تغيير معنويات المتعاملين بالقطاع، فمن المهمّ ملاحظة أنّ الموجة الصاعدة المرافقة لحدث تنصيف بيتكوين لم تبدأ بعد، وبالتالي يُنصح بعدم البيع مبكراً".

كذلك لم تقتصر التطلُّعات المتفائلة على Faibik وحده، فقد أشار المحلل البارز المعروف باسم Satoshi Flipper إلى أن سعر بيتكوين كسَرَ نموذج المثلّث المتناظر الفنيّ وعاود اختبار حدّه الأعلى، وهو ما أثار توقعاتٍ بارتفاعه صوب مستوى 80,000$. وتأتي هذه الخطوة بعد أن اخترق سعر العملة الأبرز قناته الهابطة للأعلى، ما يُعزّز نظرة Flipper المتفائلة التي تُشير إلى أن "سعر بيتكوين سيلامس مستوى 80,000$ بأسرعَ من المتوقع".

مخطط بيانيّ لسعر زوج BTC/USD يوضّح مساره المتوقع



ولا شكّ أن التعافي الأخير لسعر بيتكوين أثارَ موجة تفاؤل عمّت السوق لتشمل عملة مشروع غرين بيتكوين (GBTC) الجديدة، ما مكّنها من الاستفادة منها لتتجاوز حصيلة بيعها المسبق حاجز الـ 8.6 مليون دولار.

حصيلة مشروع Green Bitcoin للتوقّع من أجل الكسب تبلغ 8.6 مليون دولار، وتوقعاتٌ بارتفاع عملته بمقدار 10 أضعاف

تُقدم عملة مشروع Green Bitcoin (ذات الرمز GBTC) الجديدة مكافآتٍ جذّابةً خلال بيعها المسبق، فقد اكتسبت العملة البديلة لبيتكوين والمبنيّة على بلوكتشين إيثيريوم شهرةً واسعةً في القطاع ونجَحَت بلفت أنظار المستثمرين نتيجة استخدامها الوظيفيّ العملي وآلية مكافآتها المُغرية.

فإلى جانب حصده 8.6 مليون دولار، حظيَ المشروع بدعم العديد من الشخصيّات البارزة في مجال الكريبتو، وفي مقدّمتها صائد الجواهر الرقميّة الشهير Jacob Bury، الذي توقّع مؤخراً تضاعف قيمة العملة 10 مرّاتٍ بعد إطلاقها على منصّات التداول، وامتدت الإشادة بالمشروع لتشمل مواقع كريبتو إخباريّةً مرموقةً من أمثال Cointelegraph وTechopedia وInside Bitcoins وBitcoinist.

يُذكر أن مشروع Green Bitcoin يستمدّ زَخمه المتزايد من نهجه متعدّد الجوانب لإزالة معوقات بيتكوين وأبرزها استهلاك الطاقة، حيث استبدل المشروع خوارزمية إثبات العمل (PoW) التقليدية كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تعمل وفقها بيتكوين ببرمجية إثبات الرهن (PoS)، ما سيقلل استهلاك الطاقة بشكلٍ كبير؛ حيث تستهلك معاملتها الواحدة 34 واطاً ساعياً فقط لإتمامها، بينما يبلغ استهلاك بيتكوين 1,173,000 واطٍ ساعيّ للمعاملة الواحدة.

كما يوفّر مشروع Green Bitcoin أيضاً مزايا واستخداماتٍ وظيفيّةً إضافيةً لعملته؛ فميزتهُ الرئيسيّة تكمن في آليته الفريدة للتوقّع من أجل الكسب، والتي تسمح للمستخدمين بوضع توقعاتهم لمسار سعر بيتكوين في اليوم التالي لحصد مكافآتٍ من عملته الأساسية GBTC. ويتعيّن على المستخدمين رهن عملات GBTC للمشاركة والاستمتاع بوضع التوقعات، وهو ما قد يوفر طلباً متزايداً عليها ويؤثّر إيجاباً على سعرها على المدى الطويل، كما سيحصل راهنو العملة أيضاً على عوائدَ سنوّيةٍ بنسبةٍ تبلغ 77%، علماً بأنّ هذه النسبة ستنخفض تزامناً مع زيادة عدد العملات المرهونة.

أخيراً، ينبغي على المهتمين بالمشروع المُسارعة لاغتنام الفرصة الأخيرة وشراء عملة GBTC قبل انتهاء بيعها المسبق المُقرّر بعد 3 أيام فقط.