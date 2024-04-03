عقبت على قتلها لفريق الإغاثة الدولي «الديمقراطية»: الغرب جعل من "إسرائيل" وحشاً بدأ يفقد السيطرة عليه

وطن: عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على ارتكاب دولة الاحتلال الهمجي، "إسرائيل"، جريمة اغتيال الفريق الدولي العامل على إغاثة شعبنا في قطاع غزة، فقالت: إن الغرب صنع من إسرائيل وحشاً، بدأ يفقد السيطرة عليه، وبدأت أعماله التدميرية في القتل الجماعي، تطال المؤسسات الدولية، الناشطة في قطاع غزة، تحت حماية القانون الدولي.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن إسرائيل لم تكن تجرؤ على قتل فريق الإغاثة الدولي، لولا إدراكها العميق أن المظلة الأميركية الممتدة فوقها في كل مكان، سوف تحميها من العقاب، وتبرئها من ارتكاب جرائمها، باستهتار شديد بالرأي العام، وبالقوانين والأعراف الدولية.

وحذرت الجبهة الديمقراطية من أي دور قد تلعبه الولايات المتحدة لتبرئة إسرائيل وجيشها من المسؤولية الجماعية والفردية السياسية والمعنوية عن الجريمة، خاصة بعد تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، يبرئ إسرائيل مسبقاً عن جرائمها، بادعاءات تكذبها الوقائع الدامغة.

‎‎‎‎وأكدت الجبهة الديمقراطية: إنه لا يمكن الفصل بين جريمة اغتيال الوفد الدولي وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال، التي جعل الغرب منها، وعلى الأخص الولايات المتحدة، وحشاً بدأ الغرب الآن يفقد السيطرة عليه، ويقطف نتائج أعماله الإجرامية.