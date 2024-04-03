اشتباكات عنيفة خلال اقتحام الاحتلال مخيم الفارعة

وطن: اندلعت اشتباكات عنيفة فجر اليوم الاربعاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ودفعت بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة من جهة حاجز الحمرا العسكري.

وأضافت أن مواجهات واشتباكات تدور مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم الفارعة فيما نصبت قوات الاحتلال القناصة على اسطح المنازل المحيطة بالمخيم، واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين استهدفوا خلالها الاحتلال بعبوات متفجرة محلية الصنع واصابتهم بشكل مباشر ووقوع اصابات في صفوف الجنود بحسب شهود عيان.

فيما قال شهود عيان ان أحد المقاومين في المخيم قال عبر اللاسلكي: "من بين الرصاص و العبوات يقيناً بلله سنرسلهم إلى جهنمَ زُمرا نصدق الله ونُكذب كل من نَبح بغير ذلك".

يتبع.....