إصابة 4 عناصر من شرطة الاحتلال بعملية دهس قرب قلقيلية

وطن: أصيب أربعة عناصر من شرطة الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، بعملية دهس وطعن مزدوجة قرب مستوطنة "كوخاف يائير" قرب معبر ايال شمال قلقيلية.

وقالت القناة "12" العبرية، إن الحديث يدور عن حادثة دهس لـ 4 من رجال شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من كوخاف يائير احدهم اصابته خطيرة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية ان منفذ العملية قام بعد تنفيذ عاملية الدهس وفراره إلى معبر "إلياهو" قرب مدينة قلقيلية، حاول طعن عناصر من شرطة الاحتلال.

فيما أشارت وسائل إعلام عبرية أخرى، إلى أن "الحادثة" بدأت في منطقة الطيرة بدهس 4 شرطيين. منوهة إلى أن رجلًا فرّ بسيارة باتجاه معبر "إيال" قرب مدينة قلقيلية، حيث أوقفته قوات الاحتلال وحيّدته خلال محاولته تنفيذ عملية طعن في المكان.