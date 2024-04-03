"طوفان الأقصى" في اليوم الـ180.. الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر جديدة والمقاومة تتصدى وتوقع قواته بين قتلى وجرحى

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها 180، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وقصف طيران الاحتلال شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة واستشهد 6 مواطنين بينهم سيدتان وطفل، وإصابة آخرين من عائلة المقيد في برج الاتحاد 2 غرب مخيم النصيرات.

فيما شن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص تجاه منازل المواطنين في حي الشيخ عجلين جنوب غرب المدينة، كما نسفت قوات الاحتلال منازل سكنية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال المكثف حي الأمل ومحيطه في المدينة.

في حين تُواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور قطاع غزة، حيث تمكن مقاتلوها من استهداف قوة للاحتلال متحصنة في أحد المباني بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أوقعوا القوة بين قتيل وجريح.

واستهدفت كتائب القسام، وفق بلاغ آخر نشرته عبر منصتها على "تيليغرام"، جرافة عسكرية من نوع "D9" تابعة لقوات الاحتلال بقذيفة "الياسين 105" شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 32916، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وعدد الجرحى 75494، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 180: