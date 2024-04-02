45 ألف مصل أدّوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وطن: أدى عشرات الآلاف من المصلين اليوم الثلاثاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، رغم التشديدات والقيود العسكرية التي فرضتها قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي في محيط القدس والأقصى.

وقالت مديرية الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 45 ألف مصلّ أدّوا صلاتيّ العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، ليلة الـ 24 من شهر رمضان.

وقالت مصادر محلية إن شرطة الاحتلال منعت العشرات من المواطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه. مبينة أنهم أدوا صلاتي العشاء والتراويح في أقرب نقطة للأقصى.

وانتشرت شرطة الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة من القدس المحتلة، واعترضت عددا من المواطنين أثناء توافدهم للصلاة، وأخضعتهم للتفتيش.