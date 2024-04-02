كتائب القسام: اوقعنا قوة للاحتلال بين قتيل وجريح وسط قطاع غزة

وطن: تُواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لليوم الـ 179 على التوالي، التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري لها مساء اليوم الثلاثاء، إن مجاهديها استهدفوا قوة للاحتلال متحصنة في أحد المباني بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأشارت القسام في ذات البلاغ إلى أن مجاهديها أوقعوا القوة بين قتيل وجريح.

واستهدفت كتائب القسام، وفق بلاغ آخر نشرته عبر منصتها على "تيليغرام"، جرافة عسكرية من نوع "D9" تابعة لقوات الاحتلال بقذيفة "الياسين 105" شرق دير البلح وسط قطاع غزة.