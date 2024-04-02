بصواريخ "الكاتيوشا".. حزب الله يستهدف مستوطنة شمال غرب فلسطين المحتلة

وطن: أعلن حزب الله، مساء اليوم الثلاثاء، استهدافه مستوطنة "غشر هازيف" القريبة من "نهاريا" شمالي غربي فلسطين المحتلة، وذلك براجمة من صواريخ ‏الكاتيوشا.

كما أعلنت استهداف موقعي "السماقة" بالأسلحة المناسبة، و"رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكدة تحقيق ‏إصابات ‏مباشرة في الموقعين.

وجددت التأكيد على أنّ عملياتها تأتي دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية استهدافها تجمّعاً لجنود الاحتلال في موقع "المالكية" الإسرائيلي، بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصابةً مباشرة.

وأعلن حزب الله استهدافه، فجر اليوم، مجموعةً من جنود الاحتلال داخل الموقع، بقذائف المدفعية.

المصدر: "الميادين"