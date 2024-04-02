مسؤولة سابقة في "الموساد": إيران لديها القدرة والحافزية للرد.. لا تشككوا في قدراتها

وطن: أكدت مسؤولة سابقة في جهاز "الموساد" الإسرائيلي، أنّ لدى إيران القدرة والحافزية للرد على الغارة التي استهدفت قنصليتها في دمشق، داعيةً إلى عدم التشكيك بقدراتها.

المسؤولة السابقة، وهي رئيسة برنامج إيران في معهد أبحاث "الأمن القومي" الإسرائيلي، سيما شاين، رأت في حديث لقناة "كان" الإسرائيلية أنّ إيران قادرة على اطلاق صواريخ من داخل الأراضي الإيرانية، وأنها تستطيع إرسال مسيّرات من هناك أيضاً.

وكان موقع "دزون" الروسي قد أكد أنّ ردّ إيران على استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشاريها في مبنى قنصليتها في العاصمة السورية دمشق سيكون مبتكراً وعملياً ومتوازناً، مشيراً إلى أنّ طهران ستستغل ثغرات في "الدفاع" لدى الاحتلال ونقاط ضعف الكيان التي يعرفها المسؤولون الإيرانيون.

ونقل الموقع تصريحات عن خبراء تفيد بأنّ "إسرائيل" تجاوزت "كلّ الخطوط" بل إنها "تنتحر".

وأكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أنّ الاحتلال الإسرائيلي "سيتلقّى عقابه على أيدي رجالنا"، مؤكداً أنّه سيندم على جريمة اغتيال العميد محمد رضا زاهدي، وغيرها من الجرائم التي ارتكبها.

وكان العدوان الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، أمس الاثنين، أدى إلى استشهاد 7 من المستشارين الإيرانيين من بينهم قائد قوة القدس في لبنان وسوريا، العميد محمد رضا زاهدي.

المصدر: "الميادين"