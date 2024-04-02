"الصحة العالمية": مجمع الشفاء غير صالح للعمل بأيّ شكل من الأشكال

وطن: أكّدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، أنّ مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة "أصبح الآن في حالة خراب".

وقالت هاريس في مؤتمر صحافي في جنيف، إنّ المنظمة أجرت اتصالاتٍ مع الموظفين في المستشفى، وأخبروها بأنّه "اختفى"، كما أنّه "لم يعد قادراً على العمل بأيّ شكل من الأشكال".

وذكرت أنّ المنظمة تعلم بأنّ 21 مريضاً على الأقل، قُتلوا خلال فترة حصار الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء، وأنّه كان على الموظفين "جمع المرضى معاً في مبنى لم يكن حتى مبنىً سريرياً".

كذلك، أشارت إلى أنّ المرضى لم يكن لديهم طعام ولا ماء، إذ كانوا يتشاركون زجاجة ماء واحدة لـ15 شخصاً، مع غياب أي وسيلة لرعاية المريض، لافتةً إلى "إصابة العديد منهم نتيجة العدوى".

وأضافت: "يمكنك أن تتخيّل الرعب الذي يحدث".

وكان الاحتلال قد انسحب، أمس الاثنين، من مجمع الشفاء، بعد أسبوعين على اقتحامه واحتلاله بصورةٍ كاملة، مُخلّفاً دماراً واسعاً، إذ عمد إلى تدمير كل المباني والأقسام وجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية وإحراقها وهدمها بلا استثناء.

وأكّد المكتب الإعلامي لحكومة غزة، أنّ المئات من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح والكلاب البوليسية وعشرات الدبابات والطائرات المسيّرة والمروحيات العسكرية، شاركوا في اقتحام مستشفى الشفاء، الذي يؤوي 5 آلاف مريض ونحو 30 ألف مدني لجأوا إليه.

وجاء الانسحاب بعد أن كثفت فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد قوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء الطبي، وخاضت مواجهات عنيفة مع القوات المهاجمة.

المصدر: "الميادين"