تشييع جثمان الشهيد ربيع زكارنة في جنين

وطن: شيعت جماهير غفيرة في بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد ربيع فيصل زكارنة (20 عاما)، الذي استشهد، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة فجر السبت الماضي.

وكان استشهد في ذات الاجتياح يوم السبت الماضي، الطفل معتصم نبيل أبو عابد (13 عاما) وأصيب شاب آخر، كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان آخرين.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد زكارنة ملفوفا بالعلم الفلسطيني على الأكتاف في قباطية، وجابوا فيه شوارع البلدة، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، وصولا إلى المسجد، حيث أدوا الصلاة عليه، وسط ترديد للهتافات الغاضبة.

ومن ثم سار موكب التشييع، الذي انطلق من أمام مستشفى الرازي في مدينة جنين، تجاه منزل عائلة الشهيد، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل أن تتم مواراته الثرى في مقبرة البلدة.