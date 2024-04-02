الاحتلال يقتحم مدرسة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدرسة ذكور سعيد العاص الأساسية، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير التربية والتعليم في محافظة بيت لحم بسام جبر، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت ساحة المدرسة أثناء سير العملية التعليمية، ما أثار حالة من الهلع والخوف في صفوف الطلبة.

وأضاف جبر أن مجمع مدارس الخضر الواقعة بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري يتعرض لاقتحامات متكررة من الاحتلال، في محاولة لتعكير سير العملية التعليمية.