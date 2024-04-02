د.مصطفى البرغوثي يعود جرحى قطاع غزة في مستشفيات الدوحة

رام الله - وطن: قام د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية أثناء زيارته للعاصمة القطرية الدوحة بعيادة الجرحى الفلسطينيين من مختلف مناطق قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في المستشفيات القطرية.

وقال البرغوثي إن كل جريح وجريحة، وكل طفل مصاب، يحمل قصة مؤلمة لمعاناة لا توصف سببها القصف الهمجي الإسرائيلي، وأن كل واحد من الجرحى فقد عشرات من أقربائه الذين ارتقوا شهداء، و أن بعض الأطفال فقدوا الأب والأم و الأخوة والأخوات .

وأشاد البرغوثي بمعنويات الجرحى العالية رغم قسوة ما تعرضوا له.

وعبر البرغوثي عن الشكر والتقدير لدولة قطر و قيادتها التي توفر أفضل المستشفيات و الرعاية للمصابين، و لطواقم الأطباء و الممرضين و المشرفين على ما يقدمونه من جهد انساني لتخفيف معاناة المصابين.

وأكد ضرورة بذل مزيد من الجهود لإيصال الجرحى الذين ما زال الاحتلال يعيق خروجهم لتلقي العلاج.