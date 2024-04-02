استطلاع للرأي : 87 % يعتقدون أن الحكومة لم تقدم الدعم الكافٍ لقطاع السياح الذي تضرر بشكلٍ كبير نتيجة الحرب على قطاع غزة

وطن : أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة وطن الإعلامية بأن 87% من المستطلعة آرائهم يعتقدون أن الحكومة لم تقدم الدعم الكافٍ لقطاع السياح الذي تضرر بشكلٍ كبير نتيجة الحرب على قطاع غزة.

وطرحت وطن سؤالاً : هل تعتقد أن الجهات الرسمية الفلسطينية قدمت دعماً لقطاع السياحة الذي يعتبر من أكثر القطاعات التي تضررت نتيجة استمرار الحرب على قطاع غزة ؟

وقال 6% من المستطلعة آرائهم بأن الحكومة قدمت دعماً كافياً من أجل تعزيز صمود القطاع السياحي وعدم انهياره نتيجة هذه الحرب ، في حيث قال 7% من المستطلعة آراءهم أنه لا رأي لديهم في الموضوع ولبس لديهم المعلومات الكافية حوله .