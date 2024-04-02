الإغاثة الزراعية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي توقعان اتفاقية لتقديم مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة

رام الله – وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA اتفاقية تعاون تهدف إلى تقديم مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، في خطوة تعكس التزامهما الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.

وجاء هذا التوقيع خلال اجتماع رسمي حضره المدير العام للإغاثة الزراعية، منجد أبو جيش، والمدير والممثل العام للوكالة اليابانية، ميتسو تاكا هوشي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم الدعم والمساعدة للأهالي في قطاع غزة بعد نزوحهم جراء العدوان المتواصل، وذلك بشكل خاص في ظل حلول شهر رمضان، حيث من المتوقع أن تسهم المساعدات في تخفيف العبء عن السكان المتأثرين.

وتعكس هذه الخطوة التزام الطرفين بتعزيز التضامن وتقديم الدعم للنازحين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار المواد الأساسي والنقص في الموارد.

وعبر ميتسوتاكا هوشي الممثل العام للوكالة عن سعادته بالتعاون الجديد، مؤكداً التزام الوكالة بدعم المبادرات الإنسانية التي تساهم في تخفيف معاناة الأهالي في قطاع غزة. كما أشاد بدور الاغاثة الزراعية في تقديم الدعم المتواصل للقطاع من خلال التدخلات والانشطة المختلفة.

من جانبه، أعرب أبو جيش المدير العام للإغاثة الزراعية، عن تقديره لهذه الشراكة، مؤكداً أهمية التعاون المشترك في تحقيق الاستقرار للمجتمع الفلسطيني بشكل عام وتخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة.