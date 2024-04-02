هآرتس: جيش الاحتلال رسم مناطق إعدام غير مرئية في قطاع غزة

وطن: كشفت صحيفة هآرتس العبرية، عن قيام جيش الاحتلال بعمل ما يسمى "مناطق إعدام" في قطاع غزة، خلال توغلاته.

ونقلت عن مسؤولين عسكريين في جيش الاحتلال تعليقهم على إعلان استهداف 9 آلاف مقاوم فلسطيني، بالقول إن أغلبهم مدنيون، وسبب قتلهم الوحيد هو اجتيازهم مناطق الإعدام غير المرئية التي رسمها الجنود.

وجاء الكشف عن جرائم الاحتلال بعد المقطع الذي يظهر اغتيال 4 شبان فلسطينيين عزل في خانيونس، وملاحقة الجرحى منهم وقتلهم بالصواريخ.

اقرأ أيضا:

وأشار ضابط كبير بجيش الاحتلال، إلى أن الحادث خطير للغاية، وكانوا غير مسلحين، ولم يعرضوا القوات للخطر في المنطقة التي يسيرون فيها.

وقالت الصحيفة، إن ما جرى مع الشبان هو مثال واحد للطريقة التي يقتل بها الفلسطينيون بنيران جيش الاحتلال في القطاع.

ولفتت هآرتس، إلى أنه لا يوجد أمر مكتوب بشأن مناطق الإعدام في قواعد الجيش، لكن هذا لا يعني أن المفهوم غير معروف للجنود، والدليل التحقيق الذي أجري بشأن قتل 3 أسرى إسرائيليين في حي الشجاعية.