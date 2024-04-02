أمريكا تهدي الاحتلال قنابل فتاكة قادرة على تدمير مجمعات سكنية

وطن: قال مسؤولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة سترسل مجموعة جديدة من القنابل الفتاكة إلى الاحتلال، رغم التصريحات العلنية للإدارة الأمريكية بشأن عدد الشهداء الفلسطينيين.

وكشف المسؤولون أن القنابل هي جزء من حزمة الأسلحة التي تمت الموافقة عليها للاحتلال منذ سنوات، ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن، وتشمل أكثر من 1800 قنبلة مارك 84 (MK84) بوزن 2000 رطل، وحوالي 500 قنبلة مارك 82 (MK82) بوزن 500 رطل.

والقنابل مارك 84 و82 عبارة عن قنابل غبية، يمكن تحويلها إلى قنابل موجهة بدقة بمساعدة مجموعة التوجيه التي قدمتها الولايات المتحدة في الماضي.

اقرأ أيضا:

وحتى مع التوجيه الدقيق، فقدرة القنابل على التدمير عالية للغاية، ولجأ الاحتلال إليها في إبادته لسكان قطاع غزة، وتسبب في مجازر مروعة منذ بداية العدوان.

وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة عن قنابل MK84: "هذه هي القنابل التي يمكنها تدمير مجمعات سكنية بأكملها".

ووصف سياسيون بايدن بأنه يكذب أكثر مما يتنفس، عندما يتعلق الأمر بالعدوان على غزة، فهو يردد الكثير من المزاعم عن مشاعر الإحباط من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لكنه في نفس الوقت يسارع إلى تقديم أي مساعدة عسكرية تساهم في إبادة الفلسطينيين بالقطاع.