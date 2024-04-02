الاحتلال يغتال فريق الإغاثة الدولية التابع "للمطبخ المركزي العالمي" في دير البلح

وطن: اغتال الاحتلال مركبة فريق الاغاثة الدولية التابعة لمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) في دير البلح وسط قطاع غزة، ليل الاثنين وراح ضحيته اربعة أجانب.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال اغتال الفريق الإغاثي المكون من بريطاني وبولندي وأسترالي وآخر مجهول الهوية، .

وأضاف أن الغارة الإسرائيلية أسفرت أيضا عن استشهاد سائقهم الفلسطيني.

واكد المكتب ان "الجريمة التي ارتكبها الاحتلال هي رسالة للعواصم الغربية، تزامنا مع ما يحاول تصديره الاحتلال من رواية كاذبة للعالم".

فيما قال المطبخ المركزي العالمي ان "نحن على علم بأنباء مقتل أعضاء من فريقنا في هجوم للجيش الإسرائيلي أثناء عملهم في غزة، وهذه مأساة ويجب ألا يكون عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيون أهدافا على الإطلاق".

وكانت منظمة ورلد سنترال كيتشن -ومقرها الولايات المتحدة- قد نظمت بالتعاون مع جمعية "أوبن آرمز" (الأذرع المفتوحة) الإسبانية، شحنات من المساعدات الإنسانية إلى غزة تم إرسالها عبر سفينتين أبحرتا من قبرص في 12 و30 مارس/آذار .