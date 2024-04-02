"طوفان الأقصى" في اليوم 179.. الاحتلال ينسحب من مجمع الشفاء ويواصل ارتكاب مجازر جديدة في مناطق متفرقة بالقطاع

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها 179، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وانسحبت قوات الاحتلال بشكل كامل من داخل مجمع الشفاء ومحيطه غربي مدينة غزة بعد عملية استمرت نحو أسبوعين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان الاحتلال ارتكب جريمة ضد الإنسانية وقتل واعتقل اكثر من 700 مواطن في مجمع الشفاء الطبي، كما دمر وأحرق 32 مستشفى في القطاع وأخرجها عن الخدمة.

فيما واصل الاحتلال قصفه على مناطق متفرقة واستشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون، وسط خان يونس وشرق رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 32845 شهيدا، بينما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 75392، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 179: