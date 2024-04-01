عدوان أميركي - بريطاني جديد يستهدف محافظة الحديدة في اليمن

وطن:نفذت مقاتلات أميركية - بريطانية عدوانا جديدا استهدف منطقة الطائف، في مديرية الدريهمي، جنوب محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وواصلت القوات المسلّحة اليمنية عملياتها ضدّ السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، في بحر العرب والبحر الأحمر والمحيط الهندي، نصرةً لغزة، وكذلك السفن الأميركية والبريطانية، رداً على العدوان المتجدّد على البلاد.

وفي هذا الإطار، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمينة، العميد يحيى سريع، يوم الثلاثاء، تنفيذ 6 عمليات عسكرية ناجحة بالصواريخ والمسيّرات في البحر الأحمر، خلال الساعات الـ72 السابقة.

وأوضح سريع أنّ القوات البحرية والقوة الصاروخية نفّذتا 4 عمليات مشتركة على 4 سفن، منها سفينتان أميركيتان في البحر الأحمر وخليج عدن، فيما نفّذ سلاح الجو المسيّر عمليةً نوعيةً استهدفت مدمّرتين أميركيتين في البحر الأحمر.

المصدر"الميادين"