40 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وطن: أدى آلاف المواطنين، اليوم الإثنين، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 40 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.

وانتشرت قوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة من القدس، وفتشت عددا من المواطنين أثناء توافدهم للصلاة في المسجد الأقصى.

وقد أدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة في محيط المسجد.