المقاومة تستهدف ناقلة للاحتلال في خان يونس وتوقع قوة بين قتيل وجريح

وطن: قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عناصرها تمكنوا من إيقاع قوة للاحتلال الإسرائيلي في كمين مركب، بعد استهداف ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105″، واستهداف مجموعة مكونة من 7 جنود في المكان نفسه بقذيفة أخرى، في منطقة وسط البلد بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأكدت القسام أن قواتها اشتبكت بالأسلحة الثقيلة مع قوة النجدة التي وصلت لإنقاذ الجنود، وأوقعت جميع عناصرها بين قتيل وجريح.

وكانت كتائب القسام بثت مشاهد لقصفها بقذائف الهاون قوات إسرائيلية كانت متوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بغزة، كما أعلنت قنصَ جندي واستهدافَ دبابة في حي تل الهوى.

من جهتها بثت سرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي-مشاهد لاستهداف مقاتليها آلية عسكرية وقصف جنود إسرائيليين في محيط مجمع الشفاء، غربي مدينة غزة.