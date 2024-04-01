استشهاد 9 مواطنين في قصف للاحتلال استهدف وسط خان يونس وشرق رفح

وطن: استشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف وسط خان يونس وشرق رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 مواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدفهم قرب دوار الشيخ ناصر وسط خان يونس.

كما استهدفت غارة إسرائيلية أرضا قرب خيام النازحين في منطقة المحررات الملاصقة لجامعة الأقصى غرب المدينة.

وأضافت المصادر، أن خمسة مواطنين استشهدوا بقصف إسرائيلي شرق رفح.

وقالت مصادر طبية، اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 32845 شهيدا، بينما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 75392، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وارتكبت قوات الاحتلال 6 مجازر ضد المدنيين خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 63 مواطنا وإصابة 94 آخرين.