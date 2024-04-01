الاحتلال يستولي على 170 دونما من اراضي التعامرة شرق بيت لحم

وطن: استولت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، على 170 دونماً من أراضي المواطنين في منطقة عرب التعامرة شرق بيت لحم، بحجة انها أراضي دولة.

واشار مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم يونس عرار، الى ان عملية الاستيلاء هذه، هي ثالث عملية استيلاء تحت نفس الذرائع منذ مطلع العام الجاري/2024 لتصل مجمل الأراضي التي استولى عليها الاحتلال ما مجموعه 11 ألف دونم من أراضي المواطنين في محافظات القدس ونابلس وبيت لحم.

واضاف عرار أن الأمر العسكري المتعلق بالاستيلاء على الأرض في التعامرة، يشير الى أنها تقع في حوض طبيعي رقم 4 لمنطقتي العقبان والفريديس، وحوض طبيعي رقم 11 لقطعة فاضل في أراضي التعامرة، كما تشير البيانات المكانية المرتبطة بالأمر المخصص لهذا الإعلان الى أن هدفه هو إجراء عمليات توسعة لمستعمرة "سيدي بار" المقامة على أراضي المواطنين في العقبان بلدة التعامرة في المحافظة.