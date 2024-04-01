الاحتلال يقر حظر وسائل إعلام أجنبية

وطن: صوّت الكنيست، اليوم الاثنين، لصالح قانون يسمح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في "إسرائيل".

ويمنح هذا القانون الذي أقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لنتنياهو إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في "إسرائيل".

ودعا نتنياهو الاثنين إلى إقرار هذا القانون خلال الجلسة العامة للكنيست، بحسب بيان صادر عن حزبه الليكود.

وقال الحزب في بيانه إن نتنياهو سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من الاحتلال بعد اليوم وحان الوقت لطردها.

وأوضح نتنياهو أنه ينوي التحرك فورا وفقا للقانون الجديد لوقف نشاط قناة الجزيرة، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن الاحتلال، وبكونها شاركت فعليا في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول وحرضت على الاحتلال، وفق قوله.

وفي فبراير/شباط الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة لدى الاحتلال وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.

وبحسب موقع الكنيست الرسمي، فقد صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون منع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن الاحتلال، وحظي الاقتراح بتأييد 25 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 4.