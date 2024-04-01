سريلانكا تتبرع بمليون دولار لصالح رعاية أطفال غزة عبر "الأونروا"

وطن: أعلن الرئيس السريلانكي، رانيل ويكريماسنغها، والحكومة السريلانكية، التبرع بمليون دولار لصالح رعاية أطفال فلسطين في غزة، من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين، إذ تم ذلك بحضور كل من وزير الخارجية وسكرتير عام الرئاسة ووكيلة وزارة الخارجية وممثل منظمة الأمم المتحدة في كولومبو.

يشار إلى أن سريلانكا تعاني وضعا اقتصاديا صعبا جدا، وتبرعها هذا يعد خطوة إضافية ومبدئية رافضة للمخططات التي تهدف إلى إنهاء دور ومكانة "الأونروا" التي تخدم أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.