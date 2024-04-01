الاحتلال يهدم منشآت ومحال تجارية في بلدة حزما بالقدس المحتلة

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، محال ومنشآت تجارية على شارع حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات برفقة عدد من الجرافات شرعت بهدم 4 محال ومنشآت تعمل بقطاع السيارة عند "دوار الشهيد عريبة" على شارع حزما الرئيسي.

وأفاد شهود عيان من سكان البلدة، بأن عناصر من بلدية الاحتلال اقتحموا البلدة فجر اليوم، تحت حماية قوات من الشرطة والجيش، وفرضوا طوقا أمنيا على مدخلها، وشرعوا في عمليات الهدم.

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلة توترا كبيرا جراء تصعيد قوات الاحتلال عمليات الدهم والاعتقال والاقتحامات، إلى جانب فرضها قيوداً على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بالتزامن مع حربها على قطاع غزة.