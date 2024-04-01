اشتية يشيد بالحرس الرئاسي والطاقم المرافق له

رام الله - وطن: أشاد رئيس الوزراء د. محمد اشتية بالحرس الرئاسي ممثلا بقيادته وضباطه وافراده على مهنيتهم العالية خاصة الطاقم المرافق له نخبة جهاز الحرس الرئاسي وعلى رأسهم العميد ناصر البوريني (مدير أمن مجلس الوزراء) الذي أثبت اخلاصه وتفانيه في العمل وقدرته على تحمل الصعوبات وضغوط العمل في المرحلة السابقة وانجاح العمل بالتنسيق مع كافة الجهات في المؤسسة الامنية والمدنية في الوزارات وخلال العمل الميداني في المحافظات ومهمات العمل خارج الوطن.

وقال اشتية في بيان صحفي ان "افراد الطاقم اثبتوا أنهم على قدر التحدي والمسؤولية العالية، ولم نشهد منهم إلا الحرفية والإتقان في جميع المناسبات، وقد أعطوا مثالاً ناصع البياض على كفاءة الأمن الفلسطيني واحترافيته. واتمنى لهم كل التوفيق في جميع محطاتهم المستقبلية."