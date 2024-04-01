الجامعة العربية الأمريكية وشركة الاتصالات الفلسطينية جوال توقعان مذكرة تفاهم

وطن: وقعت الجامعة العربية الأمريكية ممثلة بالدكتور براء عصفورنائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، وشركة الاتصالات الفلسطينية جوال ممثلة بالسيد باهي صوالحة مدير إدارة الموارد البشرية، مذكرة تفاهم بهدف تبادل المعرفة والخبرات وتوفير فرص التدريب والتوظيف لطلبة الجامعة.

وجرى توقيع الاتفاقية بحرم الجامعة في رام الله، بحضور الأستاذ الدكتور محمد آسيا نائب رئيس الجامعة لحرم رام الله، والأستاذ محمد سباعنة مدير دائرة شؤون الطلبة والأستاذ قيس عبيد من دائرة شؤون الطلبة، وعن شركة الاتصالات الفلسطينية جوال السيد علاء حجازي رئيس إدارة دعم الأعمال، والسيد ثائر أبو بكر مدير قطاع الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجامعة العربية الأمريكية لتعزيز التعاون مع الشركات المحلية لتوفير فرص عمل للطلبة وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلبة لتسهيل دخولهم سوق العمل. كما أنها تتوافق مع رسالة شركة الاتصالات الفلسطينية بتحقيق مشاركة أوسع للقطاع التعليمي واستقطاب الكفاءات الطلابية وإتاحة الفرص التدريبية لهم، ورفع قدراتهم وإمكانياتهم.

وأعرب أ.د. محمد آسيا عن أهمية هذه الاتفاقية مؤكدا أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام الجامعة بتقديم أعلى مستويات التعليم والتدريب للطلبة في فلسطين. وقال: "نحن ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية محفزة تمكن الطلبة من تطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات العملية تماشيا مع التوجه نحو التعليم الخامس، وتتطلع الجامعة إلى تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي من خلال طرح برامج ثنائية في المستقبل".

ومن جانبه قال د. براء عصفور: "تطرح الجامعة برامج حديثة مواكبة للتطور التكنولوجي والرقمي، نحن نسعى إلى تأهيل طلبتنا لمواجهة التحديات سوق العمل بنجاح". وأضاف: "تتفق الجامعة العربية الأمريكية وشركة الاتصالات الفلسطينية على منهج الريادة في مجال التكنولوجيا والرقمنة، ونحرص أن نكون في الطليعة دوما".

وبدوره، أكد السيد باهي صوالحة على اهتمام الشركة بتطوير مهارات الطلبة ورفع كفاءتهم، وتركيزها على الشراكة مع الجامعات الفلسطينية، وقال: تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو بناء جسور التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص، ونحن واثقون من أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز الكفاءات الطلابية وتطوير قدراتهم في كافة المجالات أهمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما سيعزز الابتكار والتنمية في فلسطين."

وتجدر الإشارة إلى أنه بموجب الاتفاقية ستوفر شركة الاتصالات الفلسطينية جوال فرصاً تدريبية مدفوعة الأجر لطلبة وخريجي الجامعة، كما ستقدم الجامعة منحاً دراسية لموظفي الشركة لدرجة الماجستير.