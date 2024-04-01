مصادر أمريكية: اتفاق وشيك بين السلطة وإدارة بايدن بشأن رواتب الأسرى وعائلات الشهداء

رام الله – وطن: ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن السلطة الفلسطينية وواشنطن على وشك التوصل لاتفاق بشأن الأموال التي تمنحها السلطة للأسرى وعائلات الشهداء.

ونقلت الصحيفة عن مصدران مطلعان قولهما إن محامي الإدارة الامريكية قاموا بفحص مسودات السياسة المعدلة، وإن الاتفاق في طريقه للإعلان عنه في الأسابيع المقبلة.

وقال مصدر للصحيفة إن السياسة المعدلة ستحدد رواتب الرعاية الاجتماعية التي يتلقاها الأسرى على أساس الحاجة المالية للمستفيد بدلا من سنوات اعتقاله، كما هو الحال حاليا، مضيفا أن هناك عددا من القضايا العالقة لا تزال قيد النظر تم التفاوض عليه.

وكان موقع "بوليتكو" الأمريكي نقل عن مسؤولين في إدارة بايدن قولهما إن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية لإنهاء رواتب الشهداء والأسرى من منفذي العمليات.

وبحسب الموقع، يأتي ذلك ضمن الخطة الأمريكية الشاملة لإصلاح السلطة الفلسطينية، حتى تتمكن من تولي حكم قطاع غزة عندما تنتهي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وتتكون خطة الإصلاح الأمريكية للسلطة الفلسطينية من حوالي عشرين مقترحًا، منها تدريب قوات الأمن الفلسطينية على العمل في غزة كجزء من خطط إدارة غزة بعد الحرب.

وأوضح الموقع، أن إدارة بايدن تعتبر السلطة الخيار الأفضل لحكم غزة في المستقبل.

ووفقًا للموقع، تشير مسودات خطط إصلاح المدفوعات للسلطة الفلسطينية - الرواتب التي تدفعها- التي اطلع عليها المسؤولون الأمريكيون إلى أن مسؤولي السلطة سيستبدلون المخطط الحالي ببرنامج للرعاية الاجتماعية العامة، دون أني يذكر الموقع مزيدًا عن التفاصيل.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: "لقد كان هناك قدر كبير من العمل بشأن هذا الأمر خلف الكواليس، والتقدم مشجع"، فيما أكد مسؤول آخر في الإدارة أنه من المتوقع إجراء تغييرات على النظام قريبًا.