"كهرباء القدس" تنجز مشروعًا جديدًا في ترمسعيا

وطن: أنهت شركة كهرباء محافظة القدس مشروع "مد كوابل ضغطٍ عالٍ أرضيةٍ" وتنحية خطوط ضغط عالي هوائية بمسافة 900 متر في بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله.

وأكدت الشركة أن المشروع يهدف الى زيادة موثوقية التيار الكهربائي وتحسين الجودة الكهربائية وتحسين الجهد الواصل للمنطقة.

وأشارت الشركة إلى أن تنفيذ المشروع الجديد في منطقة شمال رام الله الذي سيخدم بلدات ترمسعيا والمغير وأبو فلاح يأتي في إطار إستراتيجية العمل التي رسمتها الإدارة العامة للشركة المقدسية بهدف تقديم أفضل الخدمات وأجودها لمشتركي الشركة بمختلف مناطق الامتياز .

وبلغت تكلفة المشروع ما يقارب 350 ألف شيقل.