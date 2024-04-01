في مواجهة تحديات المعلومات المضللة: شبكة وطن الإعلامية تعلن إطلاقها منصة "دقيق– Wattan Fact-Check"

رام الله - وطن: في مبادرة تمثل علامة فارقة في الحرب ضد المعلومات المضللة، تعلن شبكة وطن الإعلامية، رائدة الإعلام المستقل، إطلاقها منصة "دقيق– Wattan Fact-Check"، استجابةً لاضطراب المعلومات الذي رافق الحرب الأخيرة على قطاع غزة، حيث تعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة محركًا رئيسيًا وراء إنشاء المنصة، حيث أسفر الانتشار الواسع للمعلومات المضللة والخاطئة التي شهدتها الأحداث، عن الحاجة الماسة لإطلاق منصة لتشكّل درعًا واقيًا في مواجهة كافة أنواع التضليل، لذا فتجاوبًا مع هذا السيناريو، نشأت فكرة إطلاق منصة لتقصي الحقائق، وتعزيز التربية الإعلامية، وحماية الحقوق الرقمية، بهدف توفير مصادر موثوقة للمعلومات وتصحيح الإشاعات والتضليل. بفضل جهودها، تسعى المنصة إلى تحليل وفحص المعلومات بدقة وموضوعية، وتقديم تقارير شاملة وموثوقة للجمهور لتعزيز الوعي وتقديم رؤى دقيقة خلال الأوقات الصعبة.

تأسست هذه المنصة على أسس متينة من الاستقلالية والنزاهة، حيث تلتزم بتقديم خدمات تقصي الحقائق وفقًا لأعلى المعايير الصحفية والأخلاقية، من خلال فريق من الصحافيينـ/ـات ومدققيـ/ـات المعلومات، تسعى المنصة إلى تفكيك الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة بدقة عالية، وتقديم التحليلات والتقارير التي تسهم في بناء مجتمع معلوماتي أكثر وعيًا وتحصينًا.

وحول حيثيات إطلاق المنصة، قالت رنا صلاحات، مديرة منصة "دقيق– Wattan Fact-Check"، إن جهود منصات تدقيق المعلومات في الحروب والنزاعات المسلَّحة يُعد قفزةً نوعيةً في استراتيجيات التعامل والمواجهة مع البروباغندا السياسية والعسكرية، فقد بذل مدققو المعلومات بالحرب في غزة جهودًا مضنية وكانوا رأس حربة بالتعامل مع سيل المعلومات المضللة، وحملات البروباغندا العالمية التي هدفت وتهدف لتشويه الحقائق، ونشر التضليل على كافة الأصعدة وبكافة الأشكال.

وأضافت: " نؤمن بأن رفع الحقائق ليس مسؤولية مدققي المعلومات فحسب، بل هو جهد جماعي يشمل الصحافيين/ات العاملين/ات بالمجال والناشطين/ات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما جميع قطاعات المجتمع، ومن خلال رفع مستوى التحقق من المعلومات المتدفقة عبر الفضاء الرقمي وتعزيز المصادر الموثوقة، يمكننا الإسهام بنشر الحقائق والحد من سيل الشائعات المتدفق."

إلى جانب تقصي الحقائق، تعمل "دقيق– Wattan Fact-Check" على تطوير سلسلة من البرامج التعليمية وورش العمل التي تستهدف الصحافيين، الناشطين، والجمهور العام، بهدف رفع الوعي بأهمية التثقيف الإعلامي وتطوير مهارات التحليل النقدي للمعلومات، وتكرس جهودها لرصد خطاب الكراهية، بهدف تعزيز بيئة إعلامية تلتزم بالمهنية، ومواجهة الروايات الضارة وضمان نشر معلومات صحيحة وغير منحازة.

وفي إطار مبادرتها لتعزيز الوعي بأهمية الإعلام وتأثيره على المجتمع، تضع "دقيق – Wattan Fact-Check" التربية الإعلامية في مقدمة أولوياتها، من خلال إنتاج مواد ومنشورات تفاعلية، تهدف المنصة إلى تسليح الجمهور بالأدوات اللازمة لتقييم المحتوى الإعلامي بشكل نقدي ومسؤول. هذه المواد المصممة لتكون شاملة ومتاحة لكافة الفئات العمرية، تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات من تحليل الرسائل الإعلامية إلى فهم السياقات التي تنتج فيها الأخبار.

من جانب آخر، تلتزم "دقيق – Wattan Fact-Check" بحماية الحقوق الرقمية كجزء لا يتجزأ من مهمتها، إدراكًا للتحديات التي تواجه الخصوصية والأمان على الإنترنت، تعمل المنصة على نشر الوعي حول أهمية حماية المعلومات الشخصية والحقوق الرقمية، من خلال إصدار إرشادات وتوصيات مفصلة لتمكين المستخدمين من التنقل بأمان في الفضاء الرقمي، مع الحفاظ على حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات إعلامية وأكاديمية رائدة، تطمح شبكة وطن الإعلامية إلى توسيع نطاق تأثيرها في هذه المجالات، موفرةً منصة موثوقة تساهم في تعزيز جودة المحتوى الإعلامي ودعم الحق في الحصول على معلومات دقيقة وموثقة، كما أن الدورات التدريبية المتعلقة بالمجالات التي تغطيها المنصة، ستعقد في "أكاديمية وطن للتدريب وتطوير القدرات الإعلامية"، التابعة لشبكة وطن الإعلامية، والتي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات الضرورية لفهم أفضل للوسائل الإعلامية وتطوير قدراتهم في التحليل النقدي وتقصي الحقائق، ومحاربة خطاب الكراهية، وتعزيز التربية الإعلامية والرقمية.