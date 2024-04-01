آلاف المستوطنين يتظاهرون في القدس للمطالبة برحيل نتنياهو

وطن: تظاهر آلاف المستوطنين أمس الأحد في القدس المحتلة للمطالبة بتعزيز الجهود لإطلاق سراح المحتجزين في غزة ورحيل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في ليلة ثانية على التوالي من الاحتجاجات الحاشدة.

وأغلق المتظاهرون طريقا سريعا رئيسيا في المدينة بعد أن تجمعوا في وقت سابق أمام مقر الكنيست ملوحين بأعلام الاحتلال.

واستخدمت شرطة الاحتلال خراطيم المياه ضد المتظاهرين لإبعادهم إلى الخلف بينما كانوا يهتفون بأن نتانياهو "يجب أن يرحل".

وأكد المنظمون أن تظاهرة القدس هي الأضخم منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر.

ويتزايد الضغط على نتانياهو بعدما وجد المعارضون لحكومته وعائلات المحتجزين في غزة، قضية مشتركة.

وتقول عائلات المحتجزين إنها ستنزل إلى الشوارع كل ليلة هذا الأسبوع في محاولة "لإعادتهم إلى الوطن".

وكان الآلاف قد احتشدوا السبت في تل أبيب،وأغلقوا الطريق السريع الرئيسي في المدينة لمدة ساعتين تقريبا.

واختار آخرون الاعتصام السبت أمام منزل نتانياهو في القدس مرددين هتافات تطالبه بالاستقالة.