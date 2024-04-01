اعتقال شقيقة إسماعيل هنية من تل السبع

وطن: اعتقلت شرطة الاحتلال وجهاز (الشاباك)، فجر اليوم الإثنين، شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بعد أن اقتحمت منزلها في بلدة تل السبع في منطقة النقب، بزعم "التواصل مع ناشطي حماس والتماثل".

وادعت شرطة الاحتلال أنها خلال مداهمة منزل شقيقة هنية، "عثرت القوات على وثائق، ووسائط إعلام، وهواتف، وأدلة أخرى تربطها بجرائم أمنية خطيرة".

وذكرت الشرطة أنه سيتم التحقيق مع شقيقة هنية (57 عاما) وبناء على الأدلة التي سيتم جمعها ضدها، ستعرض أمام قاضي محكمة في بئر السبع، اليوم، للنظر في طلب تمديد اعتقالها.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، متزوجة في تل السبع داخل فلسطين المحتلة، قبل أن يصبح هنية قياديا في حركة حماس.

ومما يذكر أن شقيقتي هنية، صباح وليلى، تزوجتا من قريبين للعائلة من سكان تل السبع في النقب، قبل عشرات الأعوام.

وحافظت الشقيقتان على التواصل مع العائلة في غزة على مدار السنوات إلى أن تم اختطاف الجندي غلعاد شاليط، وإعلان الاحتلال عن حركة حماس "منظمة إرهابية"، حيث منُع حملة "الهوية الإسرائيلية" من دخول القطاع.