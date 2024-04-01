هجوم بمسيّرة يستهدف مبنى في إيلات

وطن: دوت انفجارات، فجر اليوم الاثنين، في مدينة "إيلات" جنوب فلسطين المحتلة، عقب هجوم بطائرة مسيرة مجهولة المصدر.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إن دوي انفجارات سمعت في مدينة إيلات، وإن مقاتلات حربية وصلت إلى المنطقة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن جسما جويا مشبوها دخل الأجواء من جهة الأردن، واستهدف مبنى في إيلات.

وأعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أنه رصد مسيّرة قادمة من الشرق، وسقطت في مدينة إيلات وأحدثت ضررا ماديا بإحدى المباني دون إصابات، حسب زعمه.

من ناحيتها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان مقتضب إنها قصفت "هدفا حيويا في أراضيها المحتلة بالأسلحة المناسبة فجر اليوم".

ولم توضح "المقاومة الإسلامية" في بيانها مكان الهجوم، وما إذا كان هو هجوم إيلات.