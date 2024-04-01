زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: اشتداد الحصار المادّي والنفسي على الناس في غزة في الثلث الأخير من شهر رمضان

في شهر رمضان هذه السنة، الحصار الصهيوني يشتدّ ويأخذ أبعادًا متعددة الجوانب تُثقل كاهل الناس بشكلٍ مضاعف على المستوى المعنوي والمستوى المادي أيضًا. وها هو اليوم الأول من أيام العشر الأواخر من رمضان يمرُّ على الناس في مدينة غزة وشمالها دون تمكّنهم من الاعتكاف في المساجد، حيث اعتاد الناس قبل هذا العدوان المتوحّش في كلّ سنةٍ أن يسهروا الليلة كلّه جماعة في المساجد وحتى صلاة الفجر لقراءة القرآن والصلاة والدعاء لله بأن يُعينهم على قضاء حوائجهم.

ويُعد الاعتكاف من أجل الصلاة والتعبّد في الديانة الإسلامية تقليدًا مُستحبًّا، حيث يهدف إلى تعميق علاقة الإنسان بالخالق من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى يوثّق تعاضد الناس وتعاونهم ويقرُّب بينهم حين يتواجدون لساعاتٍ طوال معًا متوافقين على فعل العبادة.

أمّا في مدينة غزة وشمالها، فقد دمّرت الطائرات الصهيونية للأسف المساجد جميعها، على امتداد كُلّ الأحياء والأزقّة، و بالتالي لا يوجد مكانٌ يُقيم فيه الناس ليلهم بالاعتكاف جماعةً. وحتّى في الأماكن التي تُعدّ آمنة نسبيًا، قد يُقيمون صلاة الجماعة سريعًا أثناء النهار في الساحات العامة أو على أنقاض مسجدٍ مهدوم، ولكنّهم لا يستطيعون قيام الليل بهذه الطريقة لأنّ ذلك سيعرّضهم للخطر الشديد بالقصف أو القنص، لذلك يكتفي الناس على مضض بالاعتكاف في البيوت أو في مراكز الإيواء.

إنّ شعور الناس بالقهر والأذى النفسي عالٍ جدًّا بسبب عدم استطاعتهم من ممارسة واجبات العبادة كما يجب، فارتباطهم بدينهم ارتباطٌ كبير، وزاد صلابة في سياق هذا العدوان البغيض إذ أنّهم يلجأون لله كي يحميهم وينقذهم من هذا الظُلم والدمار، كما أنّ اللجوء لله يعنيهم على الصبر على ما ابتلوا به.

وقد تغيّرت عادات الناس كذلك في شهر رمضان هذا عن ما سبقه، حيث كانوا يحضُرون مُسبقًا حوائج خاصة للإفطار بعد صوم يومٍ طويل، وذلك بكمياتٍ كافية مثل التمر والعصائر بمختلف أنواعها والأجبان والحلاوة والمعلّبات المختلفة واللحوم الطازجة والمُعلّبة والحلويات المختلفة. ولكن كلّ ذلك لم يعد متوفرًا تقريبًا بسبب الحصار الصهيوني الذي فصل مدينة غزة وشمالها عن باقي القطاع، ومنع إدخال المواد الغذائية من الجنوب أو من الضفة الغربية. لذا، يكتفي الناس في إفطارهم وسحورهم بالحدّ الأدنى من الطعام المتوفّر.

لم تعد اللحوم بكافة أنواعها موجودةً على السفرة الرمضانية. وكذلك طبق السلطة أو صحن الحساء (الشوربة) حيث لا يتوفّر أيّ نوعٍ من أنواع الخضار، والموجود محدودٌ وباهظ الثمن. التمر أيضًا باهظ الثمن، والأرز، والحلويات مثل القطايف والعوامة وغيرها شبه مُختفية بسبب غلاء الطحين والسكر وهما المكوّنان الأساسيّان، فبعد مرور منتصف شهر رمضان فقط توفّر الطحين بأسعارٍ عالية ومتفاوتة، وكان هذا من حُسن حظّ الأهالي وإلا كان الصوم مشقّةً حقيقيةً على الناس.

من العادات التي اختفت أيضًا في هذا الرمضان كانت الولائم والتجمّعات العائلية، إذ تشتّت شملُ العائلات بين الشمال والجنوب، واستشهد الكثير من أبنائها، بل حدثت مجازر لعائلات بأكملها، وتدمّرت البيوت وفُقدت الأموال والمدخرات، ولم يعد هناك إمكانية لدى الناس لتأمين وجباتهم اليومية أو لإقامة الولائم أو حتى للتصدّق على الفقراء، بل إنّ هناك من لا يستطيعون دفع زكاة الفطر والتي لا تتجاوز 8 أو 10 شواكل للفرد الواحد (2.1 - 2.7 دولار).

عمليًا، كُلّ الناس في مدينة غزّة وشمالها أصبحوا فقراء وبحاجة ماسّة للمساعدة، حتى أصحاب الرواتب والمعاشات لا يتمكنون أو يتمكّنّ من سحب النقود من البنك نتيجة قصف وتدمير كُلّ نوافذ الصرّافات الآلية. كذلك في جنوب القطاع يوجد مشاكلٌ كبيرة في سحب الأموال من البنك لعدم توفّر السيولة النقدية من عملة الشيكل نتيجة الحصار الصهيوني الاقتصادي. أيضًا لم تعد عملة الدولار متوفرة بسبب سحبها من السوق ودفعها لصالح شركة "هلا" المصرية للسفر والنجاة من العدوان، والتي تتقاضى عن أيّ مسافرٍ أو مسافرة بالغة خمسة آلاف دولار ونصف المبلغ عن كلّ طفل أو طفلة. وبالنظر لاضطرار بعض الناس للسفر وتزاحمهم عليه حيث سافر عشرات المئات، غير أنّ ما لايقل عن مائة ألف مواطن ومواطنة قد دفعوا أموالهم وسجّلوا للسفر ولم يصلهم الدور بعد، و هذا يعني أنّ ملايين الدولارات الأمريكية قد أنفقت على الأمر خارج قطاع غزّة.

تُمارس حكومة الحرب الصهيونية المزيد من الضغوطات القاسية على شعبنا خصوصًا في مدينة غزة وشمالها، من ناحية إعاقة وصول المساعدات الغذائية بكُلّ الطرق الممكنة، سواء بإطلاق الرصاص على المتوجّهين لتلقي المساعدات، وقصف اللّجان والمراكز التي تتولى تنظيم توزيعها، أو التدخّل في نوع المواد وعدد الشاحنات التي تدخل وتوقيت ومكان دخولها، كُلّ ذلك بهدف كسر صمود الناس وإجبارهم على الهجرة نحو الجنوب ومن ثم خارج القطاع، لأنّ الجنوب أصبح مُكتظًّا ولم يعد يتحمّل المزيد من الناس، لا جغرافيًا ولا ماديًا.

إنّ شعبنا الفلسطيني في كافّة مناطق قطاع غزّة يتطلّع لوقف هذا العدوان الفاشي قبل نهاية شهر رمضان وقبل حلول عيد الفطر. فهل سنشهد بعض السكينة والخير قريبًا؟

زينب الغنيمي، من مدينة غزة تحت القصف والحصار