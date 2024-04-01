زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: الهجمة العسكرية الصهيونية على مجمع الشفاء وغرب مدينة غزة مستمرّة دون توقّف

لليوم الثاني عشر على التوالي وهجوم الجيش الصهيوني مستمرٌّ على مجمّع الشفاء الطبي، فمن جهة يفرض الجيش حصارًا شديدًا على المنطقة بحيث لا يستطيع أحدٌ مغادرتها أو الدخول لها، وما يزال المرضى والجرحى دون أدويةٍ أو متابعة طبية مع قليل من المياه والطعام. أما الطاقم الطبي، ومئات النازحات والنازحين فقد تعرضوا إمّا للقتل أو الاعتقال أو التهجير القسري نحو الجنوب، وهذا ما حدث أيضًا مع الأُسر التي تعيش في محيط المشفى من الاتجاهات الأربعة، وعلى امتداداتٍ واسعة شملت نصف المدينة تقريبًا.

وقد أسفرت هذه الهجمة عن تدمير ما تبقّى من المباني والأبراج السكنية بالقصف الجوي، أو حرقها بعد تمشيط المنطقة بيتًا بعد الآخر، كما اعتقل الجيش ما يزيد عن 800 شخص حتى الآن، وقتل العشرات من المواطنات والمواطنين، عدا عن المئات من المصابات والمصابين، وتهجير النساء والرجال قسرًا من بيوتهم نحو الجنوب، وإطلاق النار عليهم أثناء النزوح، هذا عدا عن الرعب الذي دبّ في صفوف الناس عن الحديث الذي انتشر حول اغتصاب الجنود الصهاينة للنساء في المنازل ثمّ قتلهن أو حرقهن، ممّا دفع بالعديد من العائلات للخروج نحو الجنوب لحماية نسائهم بغضّ النظر عما سيحدث لهم في طريق النزوح من احتمال قنصهم وقتلهم واعتقالهم.

وعلى سبيل التأكيد لما تعرّضت له العائلات، قال رجلٌ من عائلةٍ أعرفها، بأنّ الجنود قاموا بمداهمة منزله بوحشية مما زرع الرعب في أفراد أسرته، ثم بدأوا تحقيقًا معهم، وتعذيب ابنه الشاب بشكلٍ لا يمكن وصفه، إذ أطلق الجنود الرصاص عشوائيًا بين ساقيه وحوله وكادت إحدى الرصاصات اختراق رأسه لكنّها مرّت بجوار أذنه، وعندما لم يكن لديه إجابة على أسئلتهم بشأن المحتجزين الصهاينة لدى حركة حماس، أطلقوا سراحهم وأمروهم بالخروج فورًا نحو الجنوب. وفي طريق الخروج حاول الرجل ثني أفراد اسرته عن الاستمرار في الطريق واللجوء إلى مكانٍ آخر بعيدًا عن عيون الجنود، لكنّ زوجته رفضت لأنها خافت على ابنها واستمرت في السير نحو الجنوب، ولكنّ الأم والابن لم يظهرا حتى اللحظة في أيّ مكانٍ في غزة ولا في الجنوب، والتقديرات تُشير إلى أنّهما ربما استُشهدا نتيجة قنصٍ من طائرات الكوادكوبتر أو من القناصين على أسطح المنازل أو من الدبابات.

للأسف، هذا نموذجٌ حيّ على ما حدث وما زال يحدث مع الكثير من العائلات، لأنّ الجيش ما يزال متواجدًا في المنطقة ويقوم بقصف وقنص كلّ ما هو متحرّك في غرب مدينة غزة برًا وجوًا وبحرًا، و يُفجّر المنازل ويُحرقها.

إنّ كلّ الناس في أحياء مدينة غزة وشمالها لا يشعرون مطلقًا بأيّ نوعٍ من الأمان على حياتهم، لأنّ الجيش قد يداهم أيّ منطقةٍ بشكلٍ مفاجئ ويبدأ عملياته فيها -كما حدث في حيّ الزيتون قبل أسبوعين فقط من مداهمة منطقة الشفاء- وتكرار ما يحدث مرّات ومرّات لنفس الأحياء، لأنّ الجيش ليس لديه أيّة معلوماتٍ حقيقية حول رجال المقاومة كما يُحاول الناطق باسم الجيش الادّعاء بتصريحه اليومي، وكلّ ما يفعله الجنود بأوامر حكومة الحرب الصهيونية هو المزيد من قتل الشعب الفلسطيني وتدمير الحجارة الواقفة وأيّة محاولة تُدلّل على بادرة نهوض واستعادة للحياة في صفوف الشعب، ولذلك فهو يقصف المحلاتٍ تجارية والبيوت بشكل مركّز وكذلك مخازن المواد التموينية رغم ادعائه أمام حُلفائه بأنّه سمح بإدخال المساعدات.

إنّ ما تقوم به حكومة الحرب في مدينة غزة وشمالها من عدوانٍ إجراميٍّ لا يتوقُف، وما يجري في نفس الوقت في المحافظات الأخرى في القطاع، واستمرار التهديد باقتحام مدينة رفح، إنّما هو - وللمرّة الألف على التوالي - مخطط صهيوني فاشيٌّ مدروس للقضاء ليس على حركة حماس والجهاد الإسلامي، بل للقضاء على كُلّ الشعب، ومن ثمُ القيام بالسيطرة على قطاع غزة لضمان أمن دائم لحدود الكيان الصهيوني الجنوبية.

لكنّ الشعب في قطاع غزة لديه آمالٌ كبيرة في وقف هذا العدوان البغيض وأن يعود مجددًا لإعمار ما دمّره الاحتلال سواء على مستوى البشر أو الحجر.

زينب الغنيمي، من مدينة غزة تحت القصف والحصار