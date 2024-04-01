زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: مُهمّاتٌ مختلفة وتجارب جديدة فرضتها الظروف في ظل العدوان الصهيوني

يوم أمس كنت في حوارات مختلفة عبر الهاتف مع الصديقات وزميلات العمل ومع ابنتي بسبب تحسّن الاتصالات بعض الشيء، وبالتأكيد كان السؤال الأول الذي يتبادر لذهن الجميع ويتكرّر في بداية أيّ اتصال:

"كيف حالكن، عندكوا أكل؟ قلبنا وفكرنا معاكن، انشالله وصلتكم المساعدات؟"

لقد اعتدت هذه الأسئلة، كما اعتدت الردّ بإجابةٍ جاهزة "كُل شي منيح، لكن المساعدات لسّه ما توزّعت على الجميع، المشكلة ما في طحين ولا أرز، وكما ما في خضروات من أي نوع، كل إشي غالي نار، بس شو بدنا نعمل بنحاول ندبّر حالنا"، ثم نسترسل بالحديث في التفاصيل حول موضوع الأكل والغلاء وحجم المجاعة والدمار الذي تتداوله محطّات الأخبار والإذاعات.

أما الجديد في حواراتي فهو أنّنا تمكّنا من شراء كيس طحين ثمنه 900 شيكلا بما يعادل 246$، وفي نفس الوقت وصلتنا كمياتٌ متفرقة من طحين المساعدات لأفرادٍ مختلفين منّا، 6 كيلو من هنا، و5 كيلو و3 كيلو من هناك، الأمر الذي مكّننا من حلّ مشكلةٍ حقيقية بخصوص الطعام. كذلك اشترينا عشرة كيلوات متفرّقة من الأرز المصري القصير بنحو 600 شيكلا أي 162.6$، ووصلتنا بعض المعلّبات بقدر علبة أو علبتين من كُلّ نوع: فول، حمص، بازيلا، لحمة، وصلصة طماطم، لعدد 4 أسر.

تحدّثت أيضًا عن صناعتي للمعكرونة والتي أصبحت أتقنها بفضل نصيحة صديقٍ مصريّ لي كان لديه مصنع للمعكرونة، وقياسًا على ذلك صنعت كميةً من الشعيرية لتحميصها مع الأرز أو تحميصها ووضع السكر عليها وتزيينها بالقرفة. لقد تذكّرت والدتي -لروحها الرحمة- والتي كانت تصنع الشعيرية في الصيف بكمياتٍ ومن ثم تُخزّنها في صفائح السمنة الحديدية الكبيرة تمامًا مثل تجفيف المفتول (الكسكسي) وتخزينه. كانت والدتي قديمًا تُشركنا في صناعة الشعيرية، وتعطي كلّ واحدةٍ منّا قرص عجين، بحيث نجلس أمامها أنا وأخواتي، كُلّ واحدةٍ على طرف طاولة الطعام المربّعة الخشبية والمنخفضة (طبيلة) ونبدأ في برم العجينة خيوطًا رفيعة تتدلدل على الصينية، ثم تُجفّف في الشمس وبعدها نحمّرها في الفرن. بالأمس جهّزت مع قريبتي كميّة من الشعيرية، واليوم سنُحمّصها ولكن على موقد الفحم.

في حديثي مع ابنتي كنت أخبرها بالمهارة الجديدة التي أتقنتها في صناعة المعكرونة والشعيرية، ولكن بواسطة الماكينة الصغيرة التي وجدتها في منزلي وكنت قد أحضرتها من إحدى زياراتي السابقة لليبيا. كذلك أخبرت صديقتي وأنا مسرورة بإبداعاتي التي ظهرت في هذا الوقت العصيب، وتُضاف إلى باقي المهارات والمهمّات في العودة للحياة البدائية سواء في صناعة طرق مختلفةٍ لتجهيز وتنويع وجبات الطعام، وغسيل الملابس اليدوي، والطبخ على الحطب والفحم، وابتكار شطّافٍ بسيط في الحمّام إما بخرق سطل المياه وتركيب الخرطوم له أو خرق غطاء زجاجة المياه واستخدامها كشطّافٍ يدوي، أي أنّنا اعتمدنا على أنفسنا في كلّ ذلك دون أية أجهزةٍ تحتاج إلى الكهرباء التي حرمنا منها الاحتلال الصهيوني بقطعها وتدمير البنية التحتية كليًا، بحيث أصبحنا بلا ماء ولا كهرباء ولا صرفٍ صحي أيضًا.

من المُهمّات الجديدة والمُتعبة أيضًا، والتي تستغرق الوقت والجهد في إجراء الاتصالات هي البحث عن أشخاصٍ خارج مدينة غزة وداخلها من أجل الحصول على السيولة النقدية بنسبة عمولة منخفضة، بعد أن دمّر جيش الاحتلال كلّ نوافذ أجهزة الصرّاف الآلي للبنوك، كما دمّر شبكات الاتصالات والإنترنت، وأصبح الحصول على السيولة وحتى إجراء التحويلات الداخلية عبر التطبيق البنكي في قمّة الصعوبة إلّا بواسطة أشخاصٍ يوفّرونها بنسبة عمولةٍ عالية تقتصّ من المبالغ التي نحتاجها بشدّة.

إنّني كما الآخرين الذين يعيشون في قطاع غزة في ظل هذا الحصار الصهيوني الذي لا يرحم، تزداد يوميًا محاولاتنا في البحث كل الطرق الممكنة التي تساعدنا على البقاء بكرامة إلى أن ينتهي هذا العدوان البغيض ونخرج من الظلمات إلى النور سالماتٍ وسالمين.

زينب الغنيمي، من مدينة غزة تحت القصف والحصار