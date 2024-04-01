زينب الغنيمي تكتب لوطـن من غزة: ماذا يريدون من غزة؟ السؤال المطروح بعد كل هذه الجرائم من القتل والتدمير

تحليلاتٌ وتكهّناتٌ ومقالاتٌ عدة لكتاب وصحافيين فلسطينيين وأجانب تصدرُ وتتطور وتتغيّر مع كلّ جولةٍ ساخنة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، وأخبارٌ منقولة هنا وهناك حول شراسة العدوان وأهداف دولة الاحتلال.

أولًا: ما نعرفه حول الهدف الذي أعلنه نتنياهو ومن معه من قادة الحرب الصهاينة، كان بدايةً القضاء على حركة حماس. ثمّ تراجع الهدف ليصبح تفكيك حركة حماس، ثم عاد للواجهة الإعلامية الحديث حول القضاء على حماس، غير أنّه وحتى هذه اللحظة ما يجري على الأرض فعليًا هو القضاء على الشعب الفلسطينية في قطاع غزة. لقد مرّت ستة شهورٍ على هذا العدوان ولم يستطع نتنياهو ومن معه بكلّ هذا الجيش المتوحّش أن يصل لأيٍّ من قيادات حماس، سوى شخصٍ واحد أُعلن عنه، أمّا من استشهدوا من كوادر حركة حماس فليسوا من الصفّ الأول بكلّ الأحوال.

ثانيًا: يعتقد البعض كما روّج الإعلام الصهيوني بطريقةٍ مواربة أنّ الهدف الاستيلاء على الغاز قبالة سواحل غزة، وأنّ الولايات المتحدة الامريكية أيضًا معنيةٌ بالحصول على هذا الغاز، ويبدو لي هذا الكلام غير دقيق. فمن جهةٍ، ليس غاز غزة من سيحوّل إسرائيل لدولةٍ عظمى، أو يُدخلها منظمة أوبيك العالمية، ومن جهةٍ ثانية، لن تستطيع حركة حماس أو السلطة الوطنية الفلسطينية بحسب اتفاق أوسلو واتفاقية باريس الاقتصادية التصرّف منفردين باستخراج الغاز وتسويقه.

ويُضاف إلى ذلك أنّ أمريكا لم تكن يومًا بحاجة إلى الغاز من غزة، فلديها غاز كلّ الدول العربية وبترولها الذي تأخذه شبه مجانًا مقابل حمايتها لتلك الأنظمة الهرِمة والمتعفّنة، كما أنّ سيطرة دولة الاحتلال على قطاع غزة منذ عام 1967، وتحكّمها في مقادير القطاع اقتصاديًا وحتى سياسيًا بتغذية الانقسام السياسي عبر الانقسام الجغرافي الذي أحدثته وما يزال مستمرًا حتى الآن أدّى وسيؤدُي إلى استمرار سيطرتها وفرض ما تريده من سياسات اقتصادية.

ثالثًا: بدأت تلوح في الأفق النداءات والدعوات لعقد مؤتمر وطني وضرورة إنشاء مؤسسة سلطةٍ جديدة وموحّدة، والسؤال هو: أين كان أصحاب النداءات قبلًا؟ هل كانوا يتفرّجون على الجرائم التي تحدث في قطاع غزة؟ فمنذ ستة شهور لم نسمع أيّة نداءاتٍ أو حديثًا عن إنشاء سلطة. هل اعتقد البعض أنّه قرار مجلس الأمن الذي لا يُسمن ولا يُغني من جوع سيُطبّق بالفعل، وبالتالي حانت فرصتهم لركوب السلطة؟ هل أصحاب النداءات هؤلاء يستطيعون توقيف هذا العدوان والإبادة الجماعية ضد الشعب في قطاع غزة والضفة الغربية أيضًا؟ ومن منهم يستطيع أن يُعيد إعمار البلد التي تدمّر 90% منها؟

لا شكّ أنّ ادعاءاتهم بإنقاذ البلاد والعباد لن تكون بعكس أهداف دولة الاحتلال الصهيونية، لأنّهم لا يملكون الجيش المسلّح الذي سيُنهي الاحتلال الإسرائيلي ويُنشئ دولةً وطنية، فمن هؤلاء؟ هل هم من المخاتير ورجال العشائر على طريقة روابط القرى؟ أو هاربين وهاربات من البلاد باسم الدفاع عن حقوق الإنسان؟ أو متساقطين ومتساقطات من الأحزاب والتنظيمات؟ أو من عناصر معروفة بفسادها في مؤسسات المجتمع المدني؟

إنّ من يدعون لهدم ما هو قائم لبناء سلطةٍ جديدةٍ موحّدة والذين يحلمون أن يركبوا ويركبن على الأكتاف باسم قيادةٍ موحدة، كيف سيستطيعون عمل مؤتمر وطني؟ وأين في ظلّ الاحتلال وفي ظروف هذا العدوان؟ يبدوا لي أنّ هذه الدعوة تتوافق مع رغبة حكومة الحرب الفاشية بإنشاء قيادة بديلة، فمن سيدعمهم ماليًا؟ هل هي دول التطبيع العربية؟ أو الكونغرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي تحت راية ما يُسمى بمحاربة الإرهاب؟ يبدو أن الكثيرين يُريدون اقتناص الفرصة وأن يستثمروا دم الشهيدات والشهداء الذي فرض قضية فلسطين مجددًا أمام العالم. ولا شكّ بأنّ الأقنعة ستسقط لتُعرّي كلّ من يدّعي أنّه يستطيع فعل ذلك، والذين يرغبون بالصعود على جثث القتلى وأكتاف الجرحى.

رابعًا: إنّ سياسة الكيان الصهيوني وخططه الواضحة والمتضمّنة سياسة التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، وبما يمكن أن يشمل تهجيرهم خارج القطاع قسريًا أو رِضائيًا، والمُضيّ قُدمًا العدوان الفاشيّ، وقتل وإصابة عشرات الآلاف، وتدمير قطاع غزة فوق الأرض وتحتها، واستمرار الحصار القاسي ومنع السكان من الحركة، هذا بالإضافة لسياسة التجويع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وأيضا الإدعاء بأنّ المطالبة بحقّ الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه وبناء دولته الوطنية المستقلة، والحقّ في مقاومة الاحتلال الصهيوني وسياساته التعسفية هو من قبيل الإرهاب، إنّما يندرج ذلك كُلّه في مخطّط تصفية القضية الوطنية لشعبنا، وخلق هياكل بالية لإدارة قطاع غزة تحت إمرة الاحتلال.

كلّ هذا يحدث، بينما النازحون والنازحات في قطاع غزة وخارجه، ينتظرون وينتظرن العودة لبيوتهم رغم دمارها على أمل إنهاء هذا العدوان الغاشم وإعادة إعمار ما جرى تدميره، وأن يعيشوا حياتهم بكرامة.

زينب الغنيمي، من مدينة غزة تحت القصف والحصار