"طوفان الأقصى" في اليوم 178.. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في مستشفيات غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها 178، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وفي استمرار لحرب الابادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مشافي الشفاء والأقصى، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين والنازحين. حيث أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوات الاحتلال قتلت أكثر من 400 فلسطيني ودمرت وأحرقت 1050 منزلاً في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. ولا تزال الاقتحامات والحصار مستمرا لليوم الرابع عشر على التوالي.

كما قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين ومرافق الصحافيين داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، مما أدى إلى المزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد الشهداء إلى 32782 والجرحى إلى 75298 منذ بدء العدوان في أكتوبر الماضي، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عملياتها في محيط مجمع الشفاء الطبي وتشتعل الاشتباكات في مناطق أخرى من القطاع، بالاعتماد على القناصة وصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 178: