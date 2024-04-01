سوريا: التصدي لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق

وطن: أعلن مصدر عسكري سوري مساء اليوم الأحد، أنّ الاحتلال الإسرائيلي شن عدواناً جوياً، من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط العاصمة دمشق.

وأفاد المصدر العسكري وكالة "سانا" للأنباء أنّ العدوان أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت عن وقوع اعتداءٍ جوي إسرائيلي من اتجاه أثريا جنوبي شرقي محافظة حلب، بعد منتصف ليل يوم الجمعة الماضي، مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف حلب شمالي سوريا.

وكشفت الوزارة أنّ الاعتداء الإسرائيلي تزامن مع اعتداءٍ بالطائرات المُسيّرة، نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي، مؤكدةً أنّ العدوان أدّى إلى استشهاد وجرح عددٍ من المدنيين والعسكريين، ووقوع خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وتصدّت قوّات الجيش السوري، الجمعة، لأوسع هجومٍ نفّذته "هيئة تحرير الشام" و"الحزب الإسلامي التركستاني" على جبهة "الفوج 46" في ريف حلب الغربي شمالي سوريا، والذي تزامن مع العدوان الإسرائيلي على نقاط للجيش السوري وحلفائه في ريفي حلب الشرقي في منطقة جبرين والغربي في بلدة كفرجوم المتاخمة للفوج 46.

المصدر:"الميادين"