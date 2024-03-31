خلال كمين للقسام في خانيونس.. مقتل ضابط في جيش الاحتلال

وطن: أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأحد مقتل الرائد في جيش الاحتلال سيفان ويل 20 عاما من وحدة إيغوز في لواء الكوماندوس، متأثر بإصابته في كمين نفذته المقاومة يوم الجمعة الماضي.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر " أن الرائد سيفان ويل 20 عاما من رعنانا وهو مقاتل في وحدة إيغوز التابعة للواء الكوماندوس، قتل متأثرا بجراح أصيب بها يوم الجمعة بعد أن أصاب صاروخ آر بي جي المبنى الذي كان يتحصن فيه في خان يونس".

ويوم الجمعة الماضي، قالت "كتائب القسام" في بيان لها: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاعها بين قتيل وجريح في محيط مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس وهبوط مروحية الاحتلال لإخلائهم".